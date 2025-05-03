貴婦狗下半身癱瘓仍樂觀面對　學爬階梯上梳化超拼命感動人心

這隻貴婦犬名叫「提利昂」（Tyrion），與主人生活在美國。提利昂雖然因為生病導致了下半身癱瘓，但卻仍會與主人一起努力克服生活中的各種困難。



這天，主人收到了一個寵物階梯，於是便開始教導愛犬使用方法。雖然成果不太完美，但仍能看得出來，小傢伙非常的努力。

Tyrion今年才6歲，牠是突然間下半身癱瘓的。（tiktok@diggydagg）

主人用手輕拍階梯，但提利昂卻不知道那是可以上去的東西，於是便在沙發旁困惑地徘徊着。

於是，主人繼續開始拿着點心引導，讓牠慢慢爬上去，並用手扶着狗狗的屁股輔助。

希望Tyrion懂得爬上梳化椅上（tiktok@diggydagg）

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雖然提利昂不太擅長應付階梯，但卻是用輪椅的好手，穿上後，牠就能跟自己的狗狗好朋友無障礙玩耍。

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看得出來，牠真的很努力在嘗試了，小狗最棒！

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