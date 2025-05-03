貴婦狗下半身癱瘓仍樂觀面對 學爬階梯上梳化超拼命感動人心
撰文：狗與愛的世界
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這隻貴婦犬名叫「提利昂」（Tyrion），與主人生活在美國。提利昂雖然因為生病導致了下半身癱瘓，但卻仍會與主人一起努力克服生活中的各種困難。
這天，主人收到了一個寵物階梯，於是便開始教導愛犬使用方法。雖然成果不太完美，但仍能看得出來，小傢伙非常的努力。
主人用手輕拍階梯，但提利昂卻不知道那是可以上去的東西，於是便在沙發旁困惑地徘徊着。
於是，主人繼續開始拿着點心引導，讓牠慢慢爬上去，並用手扶着狗狗的屁股輔助。
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雖然提利昂不太擅長應付階梯，但卻是用輪椅的好手，穿上後，牠就能跟自己的狗狗好朋友無障礙玩耍。
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看得出來，牠真的很努力在嘗試了，小狗最棒！
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