5歲貴婦狗初次遇上迷你版自己　興奮的小尾直接變螺旋槳：你好呀

住在英國的貴婦狗「娜莉」（Nelly），今年已經5歲了。



最近，家中迎來了一位可愛的新成員，是一隻跟娜莉長得非常像的幼犬「娜拉」（Nala）。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

面對這隻縮小版的自己，娜莉顯得非常興奮，尾巴快速搖動在主人身邊衝來衝去，迫不及待想要跟新妹妹打招呼。

主人也有點緊張，這是兩隻狗狗第一次見面。（tiktok@badno.m8）

點擊圖片來看看Nelly與Nala的第一次見面：

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畫面中可以看到，主人抱着小娜拉登場後，娜莉立刻開心的過去，後腳努力站起來，想要快點看到妹妹。

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而等到主人蹲下後，娜莉便湊過去用狗狗專屬的鼻子探測器來檢測起了新同伴的長相，並衝來衝去跳了一段歡迎之舞，尾巴都快搖成了螺旋槳。

兩隻都是貴婦狗，一隻是巨大版，一隻是迷你版？（tiktok@badno.m8）

雖然一開始娜拉還是發出了緊張的哀嚎聲，但牠很快就放下了戒心，湊到了姐姐的身邊。

現在，兩隻狗狗總是黏在一起打鬧，還一起去外面玩雪，娜莉也會控制好力量避免傷害小狗。

真的太可愛了啦！

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