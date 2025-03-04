5歲貴婦狗初次遇上迷你版自己 興奮的小尾直接變螺旋槳：你好呀
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
住在英國的貴婦狗「娜莉」（Nelly），今年已經5歲了。
最近，家中迎來了一位可愛的新成員，是一隻跟娜莉長得非常像的幼犬「娜拉」（Nala）。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
面對這隻縮小版的自己，娜莉顯得非常興奮，尾巴快速搖動在主人身邊衝來衝去，迫不及待想要跟新妹妹打招呼。
點擊圖片來看看Nelly與Nala的第一次見面：
+11
畫面中可以看到，主人抱着小娜拉登場後，娜莉立刻開心的過去，後腳努力站起來，想要快點看到妹妹。
延伸閱讀：上班時家中狗狗在忙什麼 打開監控驚見巨型狗頭瞬間鼻酸：想回家（點擊連結看全文）
+5
而等到主人蹲下後，娜莉便湊過去用狗狗專屬的鼻子探測器來檢測起了新同伴的長相，並衝來衝去跳了一段歡迎之舞，尾巴都快搖成了螺旋槳。
雖然一開始娜拉還是發出了緊張的哀嚎聲，但牠很快就放下了戒心，湊到了姐姐的身邊。
現在，兩隻狗狗總是黏在一起打鬧，還一起去外面玩雪，娜莉也會控制好力量避免傷害小狗。
真的太可愛了啦！
延伸閱讀：夫妻遇流浪小汪攔車 停下有驚人發現 最終領走7隻混合毛球大軍（點擊連結看全文）
+5
狗狗偷咬貓咪尾巴被媽媽發現 表情變化逗樂網民：不是狗狗的錯救起滿身是病的流浪狗 牠奉上最寶貴麵包作回報 結局到處都是愛松鼠狗眉頭緊鎖從門縫中深頭做監工 氣噗噗：為何我不能做麻糬狗狗每天偷偷溜出門 是要和朋友共度溫馨時光：跨越物種友誼真暖突然重遇多年沒見老狗友不敢信 一個擁抱勝過千言萬語：真的是你好奇心狗狗最愛偷窺主人 滿以為已把自己藏得很好：你看不到我的
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】