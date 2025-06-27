貴婦狗陪嬰兒溫馨睡覺 人寵互動超萌畫面曝光 網民狂讚被治癒了
撰文：狗與愛的世界
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美國康乃狄克州（State of Connecticut）一對夫妻養了三隻紅貴婦狗（貴賓犬），其中一隻名叫「Samson」的六歲狗狗雖然體型較大，但卻十分懂事。
幾年前，兩夫妻生下了自己的兒子Theo。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
小主人剛出生需要很多的時間睡眠，原本的他會抱着娃娃睡覺，直到看到了Samson後，便經常會靠在牠的身上。
抱着Samson的Theo，場面實在太溫馨（samsonthedood@instagram）
就這樣，一人一狗每天都會抱在一起睡覺，畫面相當溫馨可愛。
真的被治癒了...
來看看現在的Samson和Theo吧，點擊看大圖👇👇👇
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