路上遇橘色奶貓太親人　想帶回家收養卻被瘋狂追喊　真相超尷尬

一名女網友在路上巧遇一隻親人又漂亮的橘色奶貓，被萌得心花怒放，立刻將貓咪抱起準備帶回家收編，沒想到才走沒多久，就被後方一名女子狂奔追喊，原來這隻小貓是附近店家老闆的愛貓，當天只是出來放風就差點被拐走。



最近在Youtube上流傳一段短片，一名網友在路上看到一隻非常可愛又親人的橘色奶貓，因為這隻浪貓非常親人、長相又很漂亮，完全打動女網友的芳心，她立刻伸手把小貓抓起準備帶回家收編。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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結果走了大概快350米之後聽到有一名女子瘋狂的喊她，這才發現原來這隻奶貓名叫拐拐，是住在附近的店家的老闆養的，剛剛只是帶貓咪出來放風結果馬上就被拐走了，這也讓女子傻眼直呼：

原來貓貓有主人，我差點就要被告上警察局了。

影片在網路上吸引超過350萬人觀看，網友留言表示：

「還好沒真的拐走，否則原po應該等著收法院傳票了」、

「貓如其名，叫拐拐果然很容易被拐走」、

「這麼可愛的小貓真的會讓人想收編」、

「我起初還以為這貓是浪貓，結果竟是有主人的」。



不過也有網友呼籲拐拐的飼主不應該這樣放養貓咪，應該給拐拐戴上項圈，帶出門遛的時候也要繫上牽繩，才不會出現像今天這樣尷尬的場面。

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