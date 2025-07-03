瘦弱懷孕浪貓推測只會生3隻　隔天見1窩毛球　母貓肚子是百寶袋？

一名專門照顧流浪貓的女義工收容一隻即將臨盆的流浪貓媽媽，貓咪才到家3小時就立刻進入產程，接連生下9隻小貓，讓艾特莉大呼誇張。她原以為貓咪頂多生3隻，結果第一晚就生了7隻，隔天醒來又多出2隻，打破她從業以來見過的最高紀錄。



根據The Dodo報導，美國一名女子艾特莉（Chandler Alteri）是一位資深的貓咪寄養志工，當她聽說有一隻即將臨盆的流浪母貓瑪姬（Maggie）急需一個安全的地方生產時，毫不猶豫地伸出援手，母貓被接回艾特莉家中才過了三個小時，牠就開始陣痛進入生產狀態。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

即將臨盆的流浪母貓瑪姬（Maggie）（charlie.fosterdad@IG）

艾特莉表示，瑪姬目測是一隻瘦弱的浪貓，孕肚有點小，估計大概只會生3隻貓寶寶左右，沒想到隨著時間過去，瑪姬竟然像是生小孩永動機一樣一隻接著一隻地生，艾特莉跟照顧瑪姬的志工們全都看傻了眼，因為誰也沒料到，這位貓媽媽竟然「肚量」這麼大。

當瑪姬生完第7隻小貓時早已精疲力竭，艾特莉確認這一家子平安無事後便放心地去睡覺，沒想到隔天醒來讓她看到更震驚的畫面，那就是貓窩裡竟然又多出2隻小貓，也就是說瑪姬總共生下9隻小貓咪，這可是她從事動保職業以來第一次遇到單胎這麼多寶寶的狀況。

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艾特莉說，瑪姬這一胎這已經遠遠超過貓咪正常一胎三到六隻的數量，讓她一時之間也有點不知所措，但她和瑪姬很快就找到育兒的節奏，雖然剛當上新手媽媽，但瑪姬相當有愛又細心，對每一隻小貓都用心照顧」。值得開心的是，小貓們來到兩三個月大後，9隻小貓都成功找到領養人，就連瑪姬也被結紮，再度找到一個溫暖的家。

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