貓咪隔窗怒罵失控　全因鄰居作出1挑釁行為　網民笑爆表情真到位

一名飼主發現每次自己餵貓咪吃肉泥時，鄰居家的貓總會趴在窗邊對他狂擺臭臉瘋狂喵叫怒罵，原來是因為他總愛故意在窗邊晃動肉泥條「挑釁」對方，讓鄰居家餓壞的貓看得到卻吃不到，活活被氣到抓狂。



最近一段短片在網路上瘋傳，一名飼主發現鄰居家的貓咪每天都會隔著窗戶對自己擺臭臉狂罵。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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一開始還覺得很不理解，後來才發現原來是每次牠在給自家貓咪餵肉泥的時候，都會故意隔窗對鄰居家貓咪晃動肉泥條，就像是在問「你要不要吃啊」，但隔壁鄰居家貓咪根本看得到吃不到，最終只能眼睜睜看著肉泥送進別隻貓咪嘴裡，所以才會很不爽埋伏在窗邊罵人。

影片在網路上吸引超過萬人觀看，不少網友笑翻表示

「雖然知道牠在罵，不過牠的表情是真到位呀」、

「原本不知道罵什麼，看到後面就知道他罵什麼，且罵的很難聽」、

「貓貓的表情真好笑」、

「貓：隔壁人類你死定了，看我怎樣把你家貓咪拐走」、

「被罵真的是活該啦」。



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