德牧與小貓成最萌好友 形影不離友誼感動網民：前世緣分？
撰文：狗與愛的世界
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外國網友@LeeAnn Babirad養了隻3歲的德國牧羊犬，名叫「Meadow」，而為了不讓牠那麼孤單，於是，便帶牠去私人農場領養了一隻小貓。
結果沒想到的是，回家後，一貓一狗竟然每天形影不離，就像是最好的朋友一般。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
牠們一起玩耍、一起吃飯、一起睡覺，就連欣賞窗外的景色也都會一起。
許多人看到後紛紛評論：
「這是我見過最珍貴的情誼。」
「太感人了啦嗚嗚嗚，忍不住哭了！」
「前世就認識，今世又找到彼此了。」
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