速遞員把寵物貓頭鷹當成貓咪？網民集體曬偽貓圖：一貓一樣

真的會被人的「眼力」給笑死！外果網友@Gen3Act03 收到快遞員發來的消息，說：「你家貓有點不同尋常……」



他有點懵逼：不是啊！我也沒養貓啊！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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緊接着想到家裏唯一養着的寵物…好吧，你要非說是不同尋常的貓，也算！哈哈，原來網友家只養了一隻貓頭鷹，可能是太少見了，被快遞員認成了小貓。

儘管快遞員把貓頭鷹看成了小貓，但評論區卻有不少網友發聲，表示：不怪他看錯！

@nekoazukariman：我有一隻看起來很像貓頭鷹的貓！

@B6QLna1KRqVq4j8：我的貓頭鷹貓哈哈！

@raimureo_neko：一貓一樣！

@Rc7DPs1vdHYU9Ov：介個嗎？我也有！



……貓頭鷹畢竟也有個貓字，所以看成小貓咪也正常啦。

以下是其他網民分享的偽貓圖，真是一貓一樣！👇👇👇

偽貓圖1：大母雞看成大橘貓

下面這位兄台就有點過分了吧？！

網友遠遠地就看到了一隻大橘貓，咪咪咪了半天，一靠近發現…是隻大母雞。

怎麼是隻雞，太離譜了吧（打魚曬網@抖音）

當場來了一句國罵，掉頭就走。只留下了憤憤不平的評論區！

雞：你等着，以後的雞蛋全菌出擊！

網友：錯了，行了吧！

偽貓圖2：哪吒氣球誤認為小動物

更好笑的還有這個：

網友晚上騎車溜達，突然發現馬路中間躺着個小動物，也不知道是貓咪還是狗狗，一動不動。他以為小傢伙被車撞了，很是擔心，飛速騎車過去了，結果……

沒想到是這個「小動物啊」（新聞連連看@抖音）

太好了，是哪吒！我嘞個魔童降世！

偽貓圖3：水裏竹子看成掙扎小貓

視力不詳，心地善良！

網友大老遠就看到一隻小貓在水裏掙扎，這給她嚇得，以為貓咪溺水了，趕快跑過去看，結果…是被劈了一半的竹子……

離譜！怎麼看都是小貓頭啊（小瓶的冰鎮闊落（減肥版）@抖音）

偽貓圖4：貓學長看成烤全雞

不僅萬物皆可貓貓，貓貓也可萬物！

網友發現地上學校樓道裏有隻烤全雞，正納悶是哪個同學把自己烤雞丟了，走近一看是貓學長……

誰的貓烤雞丟了……（飯糰扎扎Adela-深圳@抖音）

本來已經很好笑了，因為評論區有人質疑貓咪生病了→→得了貓傳腹才母雞蹲（貓咪得了傳染性腹膜炎，才會擺出母雞蹲的姿勢）。結果隔天，學校小動保就把咪送去醫院檢查，發現只是牠吃太飽了哈哈哈……

原來是吃太胖的貓烤雞（飯糰扎扎Adela@抖音）

偽貓圖5：黑貓看成黑塑料袋

網友@賺錢裝兜李：

「之前在路上看到一個黑塑料袋鼓鼓囊囊的，我還說沒有公德心，亂扔垃圾，走近發現是隻黑貓…」

貓：你禮貌嗎？

黑貓：你禮貌嗎（賺錢裝兜李@抖音）

偽貓圖6：毛蓬鬆又大隻，分不清貓狗啦

還有網友@Lemon0517ch 家貓貓狗狗，由於毛毛都太蓬鬆，加上咪很大隻，好多粉絲都表示根本分不清哪隻是小貓哪隻是小狗。

算啦，也沒必要分辨，反正都是……三角飯糰～哈哈哈！

……所以，你們有沒有看錯的時候呢？

延伸閲讀：有人在路邊長椅遺下外套？走近一看才知是暖心事：小貓睡得很香（點擊連結看全文）

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】