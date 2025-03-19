有人在路邊長椅遺下外套？走近一看才知是暖心事：小貓睡得很香

網友@RudeExplanation9304 路過花店，看到店外的長椅上放着一件外套，一隻可愛的灰色小貓正躲在裏面休息。



小貓睡得很香，愜意又可愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

長椅上的外套，內裏有小貓咪在睡覺。（Reddit）

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網友將這次奇遇分享到了網絡上，沒想到得到了很多人的點讚。

這隻小貓名叫Liam，是花店養的小貓，牠經常會店外的街道上溜達，是一隻人氣貓咪，不少人都是衝着牠去花店買花的哈哈。

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至於長椅上的外套，店員也不知道是誰留下的，猜測可能是哪個喜歡Liam的人特地把外套留給牠睡覺的。

管他是誰的外套，現在是小貓咪的外套啦~

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】