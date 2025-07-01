女貓奴曬主子5胞胎畫面 網民笑爆：前面仲有墨後面走曬色
撰文：貓與愛的世界
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網友@podwi3czorek 家的小母貓前段時間生了5隻小奶貓，每隻都特別可愛。
因為是第一次當「婆婆」，網友迫不及待地拍視頻給大家分享自家的小貓崽。
網友向我們展示她的5隻小貓（Podwi3czorek@Tiktok）
一開始吃瓜群眾看到是兩隻小藍貓的時候還挺淡定，但往後面看，小貓崽的顏色越來越淺，就忍不住笑了：
「彷彿聽見了印刷機的聲音！」
「貓媽媽生着生着，突然墨水不足！」
「怎麼做到這麼白的哈哈哈！」
小貓生娃就像開盲盒，每一個都在意料之外~
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