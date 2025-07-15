旅館職員主動開門邀流浪狗入內乘涼 　善意舉動獲網民大讚：支持

一名網友發現一間旅館門口有一群流浪狗擠在自動門縫前艱難的偷吹冷氣，正猶豫是否上前幫忙時，竟目睹旅館工作人員主動開門邀請牠們進屋乘涼，飯店人員的善意讓不少網友感動直呼「這麼有愛的店一定要支持」。



綜合內媒報導，大陸湖北武漢一位網友日前在自家店裏朝窗外望去，意外發現對面旅館門口躺著一群流浪狗，最近酷暑難耐，狗狗們紛紛趴在自動門底下的小縫隙前擠成一團，只為感受從飯店裏飄出來的一點冷氣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小狗排隊望著屋裏 （神筆小王wgq1011520＠抖音）

原PO仔細觀察狗狗們的狀況，正在思考要不要把幾隻狗狗叫來到店內吹冷氣時發現讓人感動的一幕，因為幾分鐘過後旅館工作人員不但沒有趕走這些看起來又髒又疲憊的浪浪，反而還主動打開大門，讓狗狗們能直接進到室內吹冷氣，並協助安置這些流浪狗。

照片曝光後迅速在網路上引發熱烈迴響，不少網友感動表示：

「很有愛的旅館，以後一定要去多多支持一下」、

「對動物這麼有愛的商家，服務一定不會差」、

「希望更多店家能學習這樣的善意，不是所有溫暖都需要成本」。



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