狗狗遭小主人強迫玩水　扶池邊低頭似嘆氣引熱議：什麼時候結束

網友@みかん日記（犬） 家養了一隻博美與西施的混種米克斯狗狗，叫做「蜜柑」。



最近，恰好小主人放假，於是，網友便在家中的陽台上放了小水池，讓小主人和喜歡玩水的蜜柑一起消消暑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但沒想到的是，因為小主人總是揪着一起蜜柑玩水，小傢伙直接玩到了心累。

汪：我為什麼會在這裏？（X@mikandaisukisu）

別看蜜柑愁眉苦臉，其實牠是開心寶寶~

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從照片中可以看到，毛毛已經被浸濕的蜜柑用兩隻前腳扶着水池邊緣，頭低低的模樣彷彿是在嘆氣，無奈之情全都寫在了臉上。

汪：能放過我嗎？（X@mikandaisukisu）

許多人看到後紛紛留言表示：

「狗狗：拜託你了，請讓我出去，眼淚已經以各種方式溢出來了。」

「每天帶着絕望的心情走出泳池，真可愛。」

「蜜柑的悲壯感很強烈。」

「乍一看真的感覺很絕望，表情豐富又可愛。」



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