可愛小狗呆坐棉被旁 活像努力在摺被子 網民起哄：根本是活玩具
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
網友@Fuwancho319 養了一隻松鼠狗混貴婦狗，名叫「Fuwa」。
Fuwa的外觀像極了絨毛玩偶，讓人看了就覺得心簡直要融化！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這天，她分享了Fuwa的可愛表情。
可愛狗狗靚相分享：
+14
網友起牀後，將小棉被捲成了圓柱型放在牀邊。結果沒想到的是，Fuwa起來後直接坐在了棉被旁，看上去就像牠自己起牀折棉被，準備去洗漱一樣！
許多人看到後紛紛表示：
「超級像玩具，這是什麼可愛的生物啊！」
「可愛到讓人無法拒絕，感覺心靈被淨化。」
「我也想讓Fuwa幫我折棉被！」
就是說，這個外觀真的太像絨毛玩具了吧，如果說牠是沒有生命的娃娃我也相信啊！！
延伸閱讀：5歲貴婦狗初次遇上迷你版自己 興奮的小尾直接變螺旋槳：你好呀（點擊連結看全文）
+11
玩具貴婦狗飼養指南 新手必知飲食護理注意事項：毛髮打理是關鍵門外出現屎色泥塊生物 1個賣萌動作狗主發現真相：你終於回來了金毛尋回犬想主人陪牠玩 投懷送抱引關注：學習哪有我來得可愛？老爺爺拿著狗狗零食投餵路過汪星人 溫馨互動背藏充滿愛意原因柴犬養3年發福脹大 背後竟炸出棉花來 網民：寄給我我會藏針腳收容所雙胞胎狗狗無人問津幾乎被判安樂死 最後幾小時奇蹟出現了當社恐哥基第1次社交初體驗 邊逃跑邊用眼神向主人求救：救救我
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】