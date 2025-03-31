可愛小狗呆坐棉被旁　活像努力在摺被子　網民起哄：根本是活玩具

網友@Fuwancho319 養了一隻松鼠狗混貴婦狗，名叫「Fuwa」。



Fuwa的外觀像極了絨毛玩偶，讓人看了就覺得心簡直要融化！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

汪星人表示：我累了，晚安（x@Fuwancho319）

這天，她分享了Fuwa的可愛表情。

可愛狗狗靚相分享：

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網友起牀後，將小棉被捲成了圓柱型放在牀邊。結果沒想到的是，Fuwa起來後直接坐在了棉被旁，看上去就像牠自己起牀折棉被，準備去洗漱一樣！

一定是摺被子摺到累了~（x@Fuwancho319）

許多人看到後紛紛表示：

「超級像玩具，這是什麼可愛的生物啊！」

「可愛到讓人無法拒絕，感覺心靈被淨化。」

「我也想讓Fuwa幫我折棉被！」



就是說，這個外觀真的太像絨毛玩具了吧，如果說牠是沒有生命的娃娃我也相信啊！！

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