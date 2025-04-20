速遞員遇買家拒收一箱拉布拉多幼犬　他決定這樣做令小狗們都有家

一名送貨員日前配送一件指定包裹時，竟發現裡面是一窩活生生的拉布拉多幼犬，沒想到收件人當場拒收堅持不要，讓送貨員左右為難，眼見這些小狗無處可去，他當機立斷將牠們全數帶回家照顧，如今他每天只想著趕快下班回家看狗狗們，直呼「人家不要的毛孩現在已經是他的寶貝」。



綜合陸媒報導，大陸安徽一名送貨員日前送了一箱客戶指定的包裹到府，豈料這名客戶買的包裹裡面竟然是一窩拉布拉多小狗，客戶見狀竟然直接拒收，不管送貨員怎麼講對方就是不想要，送貨員見狀實在是相當為難。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

速遞員遇買家拒收一箱拉布拉多幼犬，最終他決定這樣做。（微博）

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因為客戶不收自己花錢買來的包裹，這包裹也無法退貨，眼見一窩活生生的生命在自己眼前求救，送貨員心一橫便直接將這窩小狗帶回家收養了。

如今數週過去，這一窩意外收養的小狗成了送貨員下班後不可多得的溫暖，小狗們會在送貨員下班後熱情到門口迎接他回家，每一隻狗狗都被照顧得非常健康。送貨員表示，他都覺得自己本業不是送快遞的而是養狗專業護，被客戶拋棄的這一窩小狗他自己就養了四隻，剩下幾隻已經給其他好心人收養，現在每天下班回家就只想看看小狗們有沒有過得開心，

「就算是自己餓死了看到小狗也快樂了」。

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