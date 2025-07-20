小貓超愛看電視 這天貓奴1個行為令牠崩潰 網民齊聲喊放回原位
撰文：貓與愛的世界
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網友@keeshlife 家的小貓是一個電視迷，幾乎每天都要看電視。
網友也很寵牠，經常會播放一些紀錄片之類的給牠看。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
點擊圖片放大看，貓咪發現電視機不見了後有甚麼反應？👇👇👇
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但這天，網友想要改變一下家電的位置，就把電視給挪走了。
小貓發現電視不在之後，天都塌了，愣是確認了好幾遍。
這場景給網路姨姨們都看怒了：
「咪只是愛看電視而已，有什麼錯？」 「趕快放回原位！」 「快點還給牠！」
大家怒火中燒也是讓網友「嚇了一跳」，她承諾回頭就把電視放回去哈哈哈。
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