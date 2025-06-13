兩隻已結紮黑貓竟誕下小貓咪？1200萬網民嘗試拆解自體繁殖真相

國外一名貓奴「艾咪（Amy）」家中突然蹦出兩隻剛出生不久的小奶貓，不過令他滿頭問號的是，家裡養的兩隻貓都是公貓，而且早就都已經結紮，超奇幻的經驗吸引超過1200萬名網友朝聖。



原PO在Tiktok（@amys_vlog777）分享相當特別的故事，最近他在家中發現了兩隻應該是剛出生不久的小貓咪，其中一隻是橘貓，另一隻則是黑貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

女子在家中發現小奶貓，奇怪的是家裡養的全是公貓，讓他相當納悶。（tiktok@amys_vlog777）

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然而詭異的是家裡並沒有任何一隻母貓，更精確地說，家裡養的兩隻黑貓全都是公貓，而且早就已經做了絕育手術，根本不可能生出小貓咪，讓他想破頭也無從解釋這兩隻小貓究竟是從何而來的。

神秘的貓咪讓許多網友在影片下方留言，笑說

「自體繁殖啦」

「太多毛球黏在一起就會變成一隻小貓」

「其實還有一隻代理孕貓」

「貓貓分配系統」。



艾咪後續解開謎團，發現這兩隻幼貓其實是隔壁鄰居家所生的，年紀大概1個月大。儘管有把貓咪送回去，但是小貓過不了多久又跑來艾咪的家中好幾次。值得開心的是，小貓咪回到鄰居家之後，目前已經幫這兩隻小貓順利找到了新家。

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