兩隻已結紮黑貓竟誕下小貓咪？1200萬網民嘗試拆解自體繁殖真相
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
國外一名貓奴「艾咪（Amy）」家中突然蹦出兩隻剛出生不久的小奶貓，不過令他滿頭問號的是，家裡養的兩隻貓都是公貓，而且早就都已經結紮，超奇幻的經驗吸引超過1200萬名網友朝聖。
原PO在Tiktok（@amys_vlog777）分享相當特別的故事，最近他在家中發現了兩隻應該是剛出生不久的小貓咪，其中一隻是橘貓，另一隻則是黑貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+10
然而詭異的是家裡並沒有任何一隻母貓，更精確地說，家裡養的兩隻黑貓全都是公貓，而且早就已經做了絕育手術，根本不可能生出小貓咪，讓他想破頭也無從解釋這兩隻小貓究竟是從何而來的。
神秘的貓咪讓許多網友在影片下方留言，笑說
「自體繁殖啦」
「太多毛球黏在一起就會變成一隻小貓」
「其實還有一隻代理孕貓」
「貓貓分配系統」。
艾咪後續解開謎團，發現這兩隻幼貓其實是隔壁鄰居家所生的，年紀大概1個月大。儘管有把貓咪送回去，但是小貓過不了多久又跑來艾咪的家中好幾次。值得開心的是，小貓咪回到鄰居家之後，目前已經幫這兩隻小貓順利找到了新家。
延伸閲讀：虎斑貓脖子被綁士巴拿 貓奴澄清不是虐貓：難不成是水電工貓？（點擊連結看全文）
+9
橘貓主動撲向男童求包養 義工解開一見鍾情背後真相：同色系魅力被棄三色貓蛻變之路 322g靠愛與關懷逆襲成長：甜度爆表爭搶領養虎斑貓不爽貓床被水獺毛公仔佔領 狂揍狠甩畫面笑翻：這是朕的床收容所貓咪主動出擊 熱情掛外套不撒手 締造2分鐘極速收養神話巴掌大早產貓咪似小老鼠般 6個月華麗逆襲 見證生命頑強奇蹟流浪貓身體殘疾仍勇敢面對各種挑戰 開朗親人性格輕鬆覓得好家庭流浪貓爬窗撒嬌喵叫求包養 直球攻勢打動貓奴：幸福要靠自己爭取
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】