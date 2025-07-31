狗狗以為車窗水撥有危險　衝前狂吠護主　畫面暖心又有趣

網友家的狗子名叫「Jude」，一旦察覺到主人有危險，就會立刻衝到面前對着危險的事物狂吠，包括，車窗前的雨刷...



可能是因為雨刷來回揮動的速度過快，Jude下意識認為這會對主人造成危險，於是，它便立刻衝了出去，對着雨刷瘋狂吼叫和拍打，希望把雨刷嚇退。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

對著雨刷狂吼的Jude（thismudderfluffer@tiktok）

該說不說，雖然看起來很搞笑，但卻讓人心暖暖的。

這一隻勇敢的狗狗平時又是什麼樣子的呢？點擊圖片放大看👇👇👇

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