可愛西摩犬每次受委屈時「秒融化成雪餅」　主人怎麼哄都沒用

一名網友近日分享家中西摩犬的奇妙行為，只要這隻毛茸茸的大白狗被罵或覺得受委屈，就會立刻融化成一張狗餅，全身像洩了氣的皮球般倒在狗床或沙發上，無論怎麼呼喚都不肯站起來，網友笑稱「你養了隻生無可戀的雪餅狗」。



微博一名網友「全是狗狗啊」日前分享了自家愛犬的照片，家裡養的西摩犬有一個奇怪的行為，就是只要每次闖禍被罵或是受委屈的時候，整隻狗都會「瞬間融化」成一塊狗餅，就像是洩氣皮球整灘癱軟在狗床或是沙發上，不管怎麼哄都不會站起來，讓飼主也不禁直呼「我家狗狗真的很奇怪」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

可愛又爆笑的照片在網路上吸引不少網友熱議，網友留言表示：

「好可愛的一塊雪餅」、

「耶耶的表情看起來好生無可戀」、

「你家狗狗一定是想說這樣癱軟比較可愛，賣個萌讓飼主看看會不會原諒牠」、

「我以為這天下只有鼠（薯）餅，連狗狗都可以融化成狗餅」、

「其實我覺得你家狗狗比較像是熱到融化」。



這隻毛茸茸的西摩犬被罵或覺得受委屈時就會立刻融化成一張狗餅，躺平在狗床或沙發上。（全是狗狗啊@微博）

延伸閱讀：可愛金毛最愛攬著毛公仔同眠 5年來體型差愈大愈窩心：愛不釋手 （點擊連結看全文）

+ 4

延伸閱讀：

柯基不知自己將被安樂「天真在醫院蹦跳討摸」 病患家屬看不下去決心收編

男童犯錯被媽媽罵「找陪他長大的阿金哭訴」 狗狗反應暖哭所有人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】