橘貓走失半年奇蹟回到家　見面第一句話主人傻眼　受了很大委屈

繞了一大圈，終於找到回家的路了。一名貓奴分享家裏的大橘先前離家出走，好一段時間都沒任何音訊，直到半年後才幸運和主人重逢，一見面就是對主人瘋狂輸出碎碎念，讓網友笑說到底是受了多大的委屈呀～



網友「喵了個汪汪」分享一段感人的畫面，養了很久的橘貓先前意外走丟，找了好久始終都沒有發現愛貓的下落。直到某天突然得知消息已經找到貓了，親眼確認後證實就是已經走丟半年的貓咪，人貓幸運重逢的畫面感動許多網友。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不過正當飼主沉浸在團圓的喜悦時，橘貓對著主人狂罵一頓輸出，彷彿是想把半年多來的苦水一次倒完，才能夠撫平這段時間受到的創傷。其中幾句貓語聽起來就像是「太餓了」、「餓餓餓餓餓」，讓網友笑說大橘肯定在外面受了很大的委屈。

影片下方許多留言表示

「可憐的喵喵終於回家了」、

「感覺罵的好凶」、

「走失半年的貓咪真的能記得主人嗎」、

「出差3個月，我家貓就不記得我了」、

「其實就是餓傻了」。



也有人分享曾見過本來很兇的貓咪，走丟奇蹟回家之後，再也不挑食而且變得非常溫順乖巧，讓飼主相當驚訝。

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