14斤肥貓壓頂冷氣機頂得住嗎？引鏟屎官集體曬照熱議：日日驚牠跌

妹子問「空調（冷氣機）上能不能放20斤的東西」，網友進去一看...這東西有20斤？貓咪很喜歡爬高望遠，只要家裏有能上去的高處，貓就一定要上去看看才開心。



鏟屎官1號：發帖問空調上能不能放20斤東西

妹子@化妝師小莊 （新郎媽媽妝）有一隻大橘貓，每天都要爬到空調機上去，或趴着發呆，或趴着睡覺。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪趴在上邊很安心，但鏟屎官妹子在下邊看着就很擔心，尤其是聽着空調機被貓咪踩得嘎吱嘎吱響的時候，就擔心空調機承受不住貓貓的重量。

鏟屎官：空調機上能放20斤的東西嗎？

大橘貓：東西？什麼東西？

空調機上到底能承受住多重的東西？似乎沒人能給出具體的數字。



鏟屎官2號：特意諮詢商家十四斤東西在空調上會不會掉下來

有同樣煩惱的鏟屎官@小橙子來咯 為此還特意諮詢了商家，想跟商家確認一下，十四斤的東西在空調機上會不會掉下來？

商家回覆：不會掉下來，但是最好不要讓貓跑上去。

言下之意，雖然空調機能承受得住14斤的重量，但是貓經常跑上去的話，沒準哪天空調就掉下來了。

14斤的貓趴在空調機上並沒感覺到有什麼不妥，絲毫沒懷疑過空調機的承重能力。

空調機到底能不能承受得住一隻貓的重量？來看鏟屎官們曬出的現場照片。

鏟屎官3號：空調就在牀頭上，害怕睡夢中被砸

@喵嗚：我也有一隻喜歡爬空調的貓，而且空調就在我的牀頭上，害怕哪天睡夢中被砸。

空調就在牀頭上，害怕睡夢中掉下來被砸。（喵嗚@小紅書）

鏟屎官4號：看完其他鏟屎官的反饋更害怕

@張張好運來：我每天都覺得空調會掉下來，看完其他鏟屎官的反饋，更害怕了。

我每天都覺得空調會掉下來（張張好運來@小紅書）

鏟屎官5號：貓一腳把空調蹬下來了

@放放：貓一腳把空調蹬下來了。

把空調蹬下來後，貓貓惶恐。

鏟屎官6號：我家7斤小母貓把空調外蓋都蹬掉了

@玄機喵：你怎麼知道我家的7斤小母貓把空調外蓋都蹬掉了的？

我家的7斤小母貓把空調外蓋都蹬掉了（玄機喵@小紅書）

鏟屎官7號：擔心不如阻止貓上空調

@圖囖囖：建議只有中午的時候讓貓上去，因為早晚會被壓塌下來。

不確定空調能不能承受得住貓，與其擔心，不如阻止貓上空調。

與其擔心，不如阻止貓上空調。（圖囖囖@小紅書）

鏟屎官8號：裝修時候特意縮小空調上邊空間

為了不讓貓上去趴到空調機上，有鏟屎官在裝修的時候就特意縮小了空調上邊的空間，讓貓無法趴上去。

@佳：所以，我裝空調的時候特意貼着吊頂，這樣就容納不下一隻貓了。

裝空調時候特意貼着吊頂（佳@小紅書）

當然，如果家裏用的是櫃機式空調，也不用擔心空調被貓踩下來。

鏟屎官9號：幸好她只睡立式空調

@brkn_bone52：幸好她只睡立式空調，掛式的她上不去。

幸好她只睡立式空調，掛式的她上不去。（brkn_bone52@小紅書）

鏟屎官10號：納悶這麼高的空調掛機，貓貓怎麼爬得上去

@奶油收藏家：輕輕一躍，跳到空調櫃機上了。

輕輕一躍，跳到空調櫃機上（奶油收藏家@小紅書）

你們說這麼高的空調掛機，貓貓怎麼爬得上去呢？首先，空調掛機下邊肯定有支撐點幫助貓咪爬上去。

鏟屎官11號：抱住管子輕鬆就能蹬上去

下邊是@小智鏟屎官 的貓貓從櫃子上跳起來，直接就抱住了空調的管子。

抱住空調管子後，貓咪再用腳蹬牆壁，前後腳一起用力。

努力了半天，感覺還是爬不到空調機頂上，貓貓想放棄了。

給貓咪製造一點攀爬難度，別讓牠們爬到空調上去哦，不然一不小心哪天空調就掉下來了。

你家貓咪有爬空調機的壞習慣嗎？

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