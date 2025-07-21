小貓精力旺盛難以對付？鏟屎官將逗貓棒放這裏 喵電量耗盡秒入睡
撰文：貓與愛的世界
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小貓的精力總是格外的旺盛！
網友@logan_830829 新養了一隻小奶貓，牠才兩個月大，正是鬧騰的時候。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
為了消耗一下貓咪的精力，降低鏟屎官的折損率，他將逗貓棒綁在了電風扇上來逗貓。
快來看看可愛的小奶貓是如何玩逗貓棒的吧！👇👇👇
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小貓也是非常給面子，玩得特別開心。
貓怎麼能打得過機器呢？經過電風扇這麼一通亂鬥，貓成功電量耗盡，直接暈倒，一秒進入夢鄉。
鏟屎官當晚也睡了個好覺~
該說不說，真是個好辦法，想當初我就是太傻了，才被貓鬧騰的去住酒店。
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