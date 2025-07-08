職場新人撿生病奶貓陷困境　老闆一句「我來養」暖哭萬人

一名職場菜鳥網友日前分享感人經歷，表示自己午休時在公司附近街角發現奄奄一息的流浪小貓，心疼之下帶回公司，沒想到老闆得知後竟立刻表態「那我來養」，親自帶牠去看獸醫、打針驅蟲。小貓經過幾天調養恢復活力，如今還正式入職成為正式公司員工，老闆暖舉讓不少網友大呼感動。



小紅書一名網友「小紅書68494083」日前貼出一篇文章，表示自己趁著午休時間外出散步，沒想到耳邊突然傳來一陣微弱的喵喵聲，循聲找去後在公司附近大廈牆角發現一隻流浪小貓蜷縮成一團，全身顫抖、瘦弱不堪，看起來就像快撐不下去一樣，女網友當下心生不忍，立刻把小貓帶回公司安置。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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回公司後因為自己是剛入職沒多久的菜鳥員工不知道該怎麼辦，女網友隨即將情況向上司報告，上司也把這件事情告訴老闆，希望老闆可以做個處置，沒想到老闆聽完後毫不猶豫說「那我就養這隻貓」，立刻親自帶著女網友和浪貓前往附近寵物醫院，安排打針、驅蟲、全面檢查，一連串舉動展現驚人的行動力，也讓女子感動直呼：

老闆太man了，根本世界上最棒的老闆。

小貓經過幾天休養後，逐漸恢復精神與活力，不但胃口大開，還時常在辦公室裏跑跳撒嬌，氣氛也變得更加温馨活潑，目前小三花貓每天都會在各部門間穿梭巡邏，老闆甚至提議讓牠正式入職，成為公司的保安喵，擁有正式公司職銜，未來貓糧就靠牠自己上班賺。

貼文在網路上吸引不少網友熱烈迴響，網友留言表示：

「好羨慕你公司老闆人這麼好，肯定是愛動物的人」、

「對於救援毛孩這麼有行動力的老闆不多」、

「佛心公司，原PO真的可以考慮在這間公司待到退休了」、

「老闆真的好暖心，看到眼眶都濕濕的」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】