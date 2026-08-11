貓咪只抓沙發不抓板？新手必學8個訓練小技巧　輕鬆拯救家中傢俬

許多貓咪主人都會遇過貓咪在家具上亂磨爪子的狀況，但是，買了貓抓板貓咪卻不用。其實，主人是可以訓練貓咪使用貓抓板磨爪子的，如果你還是個新手主人，就讓小編來教你一些訓練小技巧。



1. 在牠抓的家具旁邊放一些障礙物，或是將牠不喜歡的氣味噴在家具上面，像是芳香劑之類的產品，讓牠討厭這家具。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

解決貓咪亂抓家具的八個小技巧（canva.com；01製圖）

八個小技巧幫助訓練貓咪快速適應貓抓板：

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更積極的方法是當貓咪磨家具時用汽笛等的聲音嚇跑牠，讓牠在抓家具的時候有不好的感受及經驗，只要一、兩次就可以讓牠一輩子不想再碰家具，但是不要讓牠發現這個聲音和你有關係，不然牠怕的對象會變成你，而不是家具。

2. 如果你的貓咪喜歡貓薄荷草，你可以將貓薄荷草灑在貓抓板上。

3. 如果你的貓咪真的不喜歡使用貓咪抓板時，你可以嘗試用木頭代替貓咪抓板。

將貓抓板放在牠喜歡的地方（Marko Blazevic＠pexels）

4. 在貓抓板上的頂端放上毛茸茸的玩具，用繩子垂吊著，因為晃動的玩具可以吸引貓咪玩耍，這樣貓咪就會慢慢的愛上貓抓板。

5. 把貓爪板搬移到牠愛抓的家具旁邊，可以減少貓咪一直抓家具。

6. 把貓抓板的邊緣弄成絨毛邊可以增加貓咪想抓的慾望。

7. 常常幫牠修剪指甲。

8. 將貓抓板放在牠喜歡的地方，如吃飯、玩耍、吃貓零食的地方。

其實貓咪不使用貓抓板的情況非常常見，如果貓咪真的對貓抓板無愛的話，主人也可以嘗試使用別的東西來替代，找到貓咪喜歡用來磨爪子的東西後，再訓練也不遲。

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