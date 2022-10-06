寵物健康｜貓狗軟便又拉肚子？　從大便形狀、顏色分辨健康情況

當毛孩腸胃不適或生病，最明顯的改變往往是大便的狀況。正常的大便應該長怎樣？如何判斷貓狗軟便 、拉肚子？異常原因有哪些？其實糞便形狀、顏色透露毛孩的健康。讓我們一起瞭解貓狗常見的大便型態，學會辨識異常狀況！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



本篇內容可以了解到：



．糞便如何產生

．正常糞便型態

．從糞便形狀看健康

．從糞便顏色看健康

．貓狗糞便有異物怎麼辦



▼▼▼即分辨你家的毛孩是否健康！▼▼▼

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貓狗大便正常型態，留意突然變化！

便便是如何產生的呢？

「糞便」是食物吃下後，經過腸胃消化剩下來被未被利用的殘渣，混合脫落腸道細胞、黏膜及細菌。 簡單來說，糞便就是食物吃下去後，腸道無法利用的廢物。

貓狗正常大便型態

一般來說，正常大便型態通常具有一致性，包括顏色、形狀及大小，如果貓狗的大便型態突然改變，例如：形狀、顏色或味道，就要特別注意毛孩健康囉！

頻率

1-2天一次



顏色

深棕色



形狀

軟硬適中的條狀



氣味

有味道，但不會突然感到刺鼻惡臭



內容物

沒有異物、黏膜。



如何分辨異常型態的大便？

分辨貓狗糞便是否異常，可以從最容易觀察的型態開始，例如：顏色、形狀及內容物，從中找出可能異常原因，必要時需要立即就醫。

貓狗軟便 、拉肚子型態

1997年發表的 布里斯托大便分類法（Bristol Stool Scale）是大便形態分類最常用的方法，許多醫生都以這個分類法做參考。布里斯托分類法把人類大便分為七大類，此法也能套用在毛孩身上，作為大便是否健康的參考依據。

布里斯托大便分類法

類型一、二

呈現一顆顆的硬球狀，含水量少且較難排出，代表已經有便秘危機囉！建議讓毛孩攝取更多水分或膳食纖維，促進腸道蠕動，讓乾硬的糞便更好排出。

類型三、四

恭喜毛爸媽！如果毛孩便便屬於這兩個類型，代表貓狗身體健康，便便也很有型，請繼續維持下去。

類型五

便便邊緣極為光滑，外觀呈現柔軟塊狀，表示貓狗已有輕微軟便、腹瀉的跡象，需要多加留意，觀察食慾、精神的變化。

【補充】轉食初期，很可能會遇到糞便較濕軟的情況，不同主食營養和消化時間不同，腸胃敏感的毛孩剛開始可能會不適應。可以減緩新食物增加的比例，等適應後再增加到完全取代原本的食物。



類型六、七

便便水分特多，外觀呈現糊爛狀，甚至散發惡臭。這類型便便表示貓狗腹瀉、拉肚子了！需注意是否伴隨嘔吐、精神及食慾不佳，如果出現上述情況最好盡快帶去給獸醫檢查。

貓狗糞便顏色看健康！

除了貓狗大便形狀，顏色及內容物也能分辨健康狀況，不同顏色可能代表不同器官出現問題，以下整理出常見的異常顏色：

哪些糞便顏色要特別注意？！

正常狀況下，膽囊分泌膽汁幫助消化，而膽汁中的膽紅素（Bilirubin）是影響糞便顏色的關鍵，顏色可能會因為飲水或食物色素而有偏差，正常的大便應該是深棕色的，可能會有深淺差異，但若出現以下顏色要特別注意！

血絲或紅色糞便

可能是下消化道（大腸）發炎、出血，建議就醫檢查、治療。



黑色糞便

可能是上消化道（食道、胃、小腸）發炎出血；誤食部分老鼠藥也可能導致消化道出血。血液經過消化就會呈現黑、焦油色糞便。建議就醫檢查、治療，並告知獸醫是否可能誤食老鼠藥。



灰色、橘黃色糞便

食物消化不完全或缺乏膽汁分泌，可能會產生灰白色糞便；橘黃色糞便則可能是肝臟、膽囊或胰臟問題，建議就醫檢查、治療。



綠色糞便

可能是吃下較多的草或綠色色素。狗狗肚子不舒服的時候，可能會主動吃草，當大便出現草綠色，有可能是腸胃問題喔！



貓狗糞便異物要注意！

正常的大便內外的型態應該沒有差異，若出現異物就要特別注意，以下是便便中常見的異物型態：

白色麵條、米粒狀物體

【可能原因】寄生蟲感染

當糞便出現白色麵條、米粒狀物體，毛孩有可能感染線蟲或絛蟲。建議立即就醫並定期驅蟲喔！

過多黏膜

【可能原因】腸道發炎

如果大便出現過多黏膜，有可能是腸道發炎，常伴隨拉肚子、糞便出血，建議就醫檢查、治療。

毛髮

【可能原因】換毛季、過度理毛

貓咪換毛季或毛孩情緒緊張過度理毛，會吃下過多毛髮，此時容易便秘，糞便中也會出現毛髮。建議額外補充膳食纖維幫助腸道蠕動排毛，同時也要留意毛孩是否有焦慮問題。

異物碎片

【可能原因】誤食物品

若出現塑膠、海綿等不知名異常碎片，要小心可能毛孩誤食用品，可能會造成腸道受傷或阻塞。建議就醫檢查！

貓狗的大便往往能反應身體健康，毛爸媽可以在平時就觀察毛孩排便狀況，包括：份量、形狀、顏色或是否有異物等，如有異常就能馬上察覺到，不錯過任何需要就醫的時機，所以日常觀察、紀錄毛孩的糞便裝況很重要喔！

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】