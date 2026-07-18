巨貓肥到上頸被誤認大肚！網民憑剪耳揭爆笑真相：原來係絕育公公

最近，有網友分享了「貓咪懷孕烏龍事件」，實在是笑死個人~事情是這樣的。前幾天，微博博主@喜氣洋羊子發了一段貓咪的視頻，配文寫道：「誰家貓懷孕都懷到脖子上了，哈哈哈哈哈哈哈」。



只見視頻中，一隻圓滾滾的三花貓挺着「大肚子」端坐着，鏟屎官實在是看不下去了：這原來就是傳說中的煤氣罐呀，這傢伙胖到快跟脖子融為一體的肚子，該如何形容呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

所以，就忍不住吐槽了一句，沒想到「誰家貓懷孕懷到脖子上」這個熱搜詞，爆火網絡，還得是網友有才呀。

絕育肥貓被當成大肚貓咪帶回家：

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網友們瞬間炸了鍋：「什麼？懷孕懷到脖子上？」有人說這是貓界「雙下巴」的新解釋，不過實際上大家都認為是貓咪懷孕了，還說看到了羊水，博主還要帶回家接生。（劃重點）

一位號稱養了20多隻貓的老闆說，牠就是懷孕了。（weibo@喜氣洋羊子）

可是沒一會，反轉就來了！

有細心的網友對着視頻反覆查看：這隻貓的耳朵上，有一個清晰的絕育耳標。耳標剪右耳，代表母貓絕育；但網友進一步扒出——這是一隻三花公貓，大概已經絕育了。

一位網友一針見血地評論：「以為是個孕婦，原來是個胖公公。」還有人跟着補刀：「《大公公》含金量還在上升。」

最絕的是，鬧玩笑的鏟屎官，後來在評論區揭曉了貓咪的外號——「小區知名卡車」：就是「形容胖得像卡車，小區裏出了名的胖貓。」

這下開始笑自己了，哪有什麼「羊水」，分明是偷吃後，滿滿的「貓尿」和「貓糧」。另外，養了20多隻貓的老闆，在哪呢，你還是養的少呀，哈哈哈哈~

其實是大烏龍一場！貓咪是絕育的了：

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不得不說，大家惡搞小貓咪，真的是太壞了。但是還是要注意毛孩子的健康哈，要自律，不要太「卡車」哈~

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】