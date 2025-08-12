貓咪關係淡如水？鏟屎官分享多貓同屋各睡一邊　疏遠與否全看緣分

我一直羨慕別人家貓在一起摟摟抱抱、甜甜蜜蜜的樣子，因為我家幾隻貓的關係一直都很淡，各過各的。



沒想到跟我家貓咪同款相處模式的貓貓還不少，鏟屎官@內向口琴說家裏的兩隻貓在一起五年了，關係也一直淡淡的，不像別人家的貓那麼親密，在沙發上睡覺都是一貓睡一邊。

晚上在牀上和鏟屎官一起睡覺，兩隻貓也一隻睡一邊，中間由鏟屎官的腳隔開。

很有邊界感的兩隻貓，懂得保持距離。只是，這距離保持得也太遠了吧！

另一位鏟屎官@葱花不花的兩隻貓的關係也一直是淡淡的，同樣保持着讓各自舒服的距離。睡沙發的時候，一隻貓在這頭，一隻貓在那頭。

醒了，但還是不挪位置，依然各趴各的位置。

更多同樣關係淡淡的貓，主打一個你不挨我，我也不想碰你。

網民分享貓咪們在家的實況，親近或疏遠要看緣：

@養豬高手：我家的貓也是這樣，淡淡的挺好的。我每天都在家，只要打架我就人為隔離，現在互不打擾。

@月亮🌙：都這樣，天南地北的。

@麥兜：相處半月了，這是最近的距離，再近得掐架，不知道以後會不會好。

@過客匆匆：保持距離，誰也不理誰。

有人說，養貓就不能只養兩隻，要麼養一隻，要麼就直接養三隻，這樣貓咪之間的關係才會親密無間。

真的是這樣嗎？

@志剛：我家三隻貓互相關係都不好，從來挨不到一起。

@Koi：三隻貓都這樣，他們還是一家貓。

@以沫：三隻貓就這樣了，圍成一個穩定的三角形。

@hushhushlynn：我家是兩隻英短關係好到沒邊，然後他倆一起孤立布偶。

@橘子貓;感覺小白被排外了呢，兩隻摟摟抱抱睡覺，小白一個貓睡旁邊。

@今天吃什麼啊泡泡子：我們家貓在一起的畫面，有一隻貓獨自趴一個牀角。

那養四隻貓呢，貓們之間的關係會不會好一點？

@金大喵JC：四隻貓也這樣啊，沒必要勉強。

看來，貓咪之間關係好不好跟養幾隻貓沒關係。如果貓貓之間關係不好，無論養幾隻貓，牠們之間都會保持各自的距離，各過各的。

而如果貓貓之間關係好，那不管養了幾隻貓，牠們都會摟摟抱抱在一起。

@白水蛋：兩隻貓關係好得不得了，我才是那個外人。

@明澈：我家兩隻貓的關係又好得有點過了。

@小海豚呀：我家的哥倆好得不行，奶牛貓是狸花帶大的。

@Tot：我家倆兄弟是一窩的，從小感情就好，大熱天的有時候都非擠一起睡，也不嫌熱。

@流浪漫漫：我不太懂你們在說什麼，老大到家隔了半年才領養的老二，關係就是這麼好。

你家貓咪的關係好不好呢？

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】