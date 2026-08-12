新手養狗必看！體外驅蟲後蟲子死在哪？幼、成犬驅蟲頻率一篇看懂

有些剛開始養寵物的朋友，可能在照顧寵物方面還沒太多經驗，不知道該給狗狗餵多少糧、喝多少水，不知道怎樣才能為毛孩子提供一個舒適的環境，甚至不清楚多久要給寵物做一次體外驅蟲。



所以今天這篇文章，就來帶大家了解「寵物做體外驅蟲後，蟲子會死在哪裡」以及「狗狗多久需要驅一次蟲」這些問題，希望各位朋友看完這篇文章後，都能更好地照料自家的毛孩子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

1. 體外驅蟲後蟲子死在哪裡

我們給狗狗做體外驅蟲時，通常是按照醫生開的驅蟲藥，滴在狗狗身上。但在給狗狗驅蟲的過程中，大家或多或少都會有一個疑問：體外驅蟲後蟲子死在哪裡？這些蟲子是否還具有傳染性？會不會對我們和寵物造成威脅？

首先可以放心的是，體外驅蟲後的蟲子都是死亡狀態，既不會對我們和寵物造成威脅，也不具有傳染性。其次，體外驅蟲後的蟲子會死在寵物的身上，不過大家不用擔心，只要事後把寵物清潔乾淨就可以了。

2. 狗狗多久驅蟲一次

我們給狗狗驅蟲時，需要根據狗狗的年齡制定合適的驅蟲方案。比如針對幼犬，最好每1到2個月做一次體內外驅蟲；如果是成年犬，那麼每3個月做一次體內外驅蟲即可。另外，日常生活中千萬不要餵狗狗吃生肉，避免蟲卵在狗狗體內滋生。

在看這篇文章之前，或許各位鏟屎官還不知道怎麼給自家狗狗制定合適的驅蟲時間，甚至不清楚體外驅蟲後蟲子死在哪裡。但相信大家看完這篇文章後，對狗狗驅蟲都有了大致的了解。最後，由衷希望各位的毛孩子都能開開心心、健健康康地長大！

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