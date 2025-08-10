狗狗用屁股對着你是討厭？3題測驗揭背後心意　這反應是超愛你

「狗狗為什麼會用屁股對著我？牠是不是討厭我？」如果你也經常有這個疑問，趕快來做這個小測驗！



日本寵物網petan分享了3道簡單的選擇題，幫助你更了解狗狗用屁股傳達的心意。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【問題1】狗狗為什麼會互相背對？

A. 宣示地盤

B. 準備吵架

C. 打招呼交換資訊

答案：C

狗狗透過彼此聞屁股來互相交換個資，是打招呼的一種方式。



【問題2】狗狗為什麼會把屁股對著主人？

A. 超愛你、超信任你

B. 看不起你

C. 超討厭你，不想看到你的臉

答案：A

狗狗把屁股對著你，其實是因為愛與信任，才會毫無防備把背後交給你，把你當成最安心的存在。



【問題3】狗狗為什麼會把屁股靠在你身上？

A. 在安慰你

B. 想獲得安心感

C. 因為冷想取暖

答案：B

當狗狗感到不安或緊張時，會把屁股貼在主人身上以緩解焦慮。



大多數時候，狗狗把屁股對著主人是基於信任與愛。所以下次看到狗狗把屁股靠過來時，記得摸摸牠、輕聲跟牠說話，讓牠感受到你滿滿的愛，也能讓牠更有安全感。

延伸閱讀：芝娃娃幫主人擺攤賣菜 半路倒地打瞌睡 網民有同感：放棄抵抗（點擊連結看全文）

+ 8

延伸閱讀：

網球變成老鼠窩！溫網捐出廢網球保育動物 超Q模樣讓網友淪陷

廣角鏡／暌違3年 虎鯨重現花蓮外海

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】