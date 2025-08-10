狗狗用屁股對着你是討厭？3題測驗揭背後心意 這反應是超愛你
「狗狗為什麼會用屁股對著我？牠是不是討厭我？」如果你也經常有這個疑問，趕快來做這個小測驗！
【問題1】狗狗為什麼會互相背對？
A. 宣示地盤
B. 準備吵架
C. 打招呼交換資訊
答案：C
狗狗透過彼此聞屁股來互相交換個資，是打招呼的一種方式。
【問題2】狗狗為什麼會把屁股對著主人？
A. 超愛你、超信任你
B. 看不起你
C. 超討厭你，不想看到你的臉
答案：A
狗狗把屁股對著你，其實是因為愛與信任，才會毫無防備把背後交給你，把你當成最安心的存在。
【問題3】狗狗為什麼會把屁股靠在你身上？
A. 在安慰你
B. 想獲得安心感
C. 因為冷想取暖
答案：B
當狗狗感到不安或緊張時，會把屁股貼在主人身上以緩解焦慮。
大多數時候，狗狗把屁股對著主人是基於信任與愛。所以下次看到狗狗把屁股靠過來時，記得摸摸牠、輕聲跟牠說話，讓牠感受到你滿滿的愛，也能讓牠更有安全感。
