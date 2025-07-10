狗狗下雨天初著雨鞋秒變成不會走路 抬腳踏步萌樣笑爆網民
撰文：狗與愛的世界
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這天，網友@Tina Marie 給自家狗「Milo」買了一雙雨鞋，準備讓牠外出時可以穿。
結果沒想到的是，Milo穿上鞋子後卻變得不會走路了起來，牠一臉困惑，用抬起腳的方式來走路，十分滑稽。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
點擊圖片來看看小狗Milo穿上雨鞋後，變得不會走路了！👇👇👇
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後來，網友也是及時幫Milo把鞋子脱了下來，很快，小傢伙就恢復了正常的行走。
該說不說，也太好笑了吧哈哈！
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