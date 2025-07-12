為何貓狗必須分開餵食？貓蛋白質需求是狗2倍　糧食混吃會傷身

有些朋友的家中同時飼養有狗和貓，餵養的時候狗搶貓食，貓偷狗食的情況時有發生。



有些人為了方便，甚至長期用一種飼料餵養兩類動物，其實這是一種錯誤的做法。因為從生理條件上分析，狗和貓的營養需求是不相同的。其中最大的區別就在於貓對蛋白質的需求量是狗的兩倍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓如果長期食用狗飼料，會造成營養不足，導致貓體成長緩慢、體重減輕、精神變差、皮毛粗糙且喪失光澤、食慾不振、脂肪肝等現象。嚴重者甚至會導致貧血，產生腹水，嚴重危害貓的身體健康。

為何貓狗必須分開餵食？（Hulki Okan@Unsplash）

另外，貓飼料除了蛋白質含量比狗飼料高之外，還含有許多其他營養物質，如精氨酸（Arginine）、牛磺酸（Taurine）、花生四烯酸（Arachidonic Acid）、煙鹼酸（Niacin）及維他命B6（Vitmin B6）、鎂（Mg）等，貓對這些營養的需要都比狗高幾倍以上。

所以，一般犬的飼料營養是遠遠不能滿足貓的成長發育和日常生活需求的。按道理，以貓的性格而論，貓對狗的飼料絕對是嗤之以鼻的，但對一隻長期飢餓和營養不足的貓來說，肯定是飢不擇食的。主人絕不能認為貓願意吃狗飼料就是喜歡吃狗飼料！

狗吃貓飼料行嗎？（Xingcheng Yan@Unsplash）

反過來說，狗吃貓飼料行嗎？同樣道理，貓吃狗飼料會造成營養不足，那麼長期的營養過剩則會使你的愛犬很快就變成大肥狗。相對貓來說，因為狗的雜食性和貓飼料的美味，狗會十分喜歡貓的飼料而毫無節制的大吃特吃。過高的營養積累會使狗迅速肥胖，肥胖會增加犬的心臟負擔，影響犬的新陳代謝，同樣會損害狗的身體健康。所以，不論如何，貓狗還是分開各食其料才行。

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