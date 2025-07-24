狗狗偷牛肉乾被曝光　便利店貼出四腳神偷照　背後原因讓人笑噴

美國丹佛（Denver）一家超商因為經常被人偷竊，讓店長頭痛不已，於是，他便直接在店門口貼上了小偷的照片。



但其中最顯眼的一張照片則是一隻狗狗，並且下方還附上解釋：「牠是一名牛肉乾小偷。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

後來，知情人士表示，這隻狗狗其實是店長朋友的狗狗，牠只要看見肉乾就會發狂，然後忍不住吃進嘴裏。

不過，雖然是朋友的狗，但偷竊行為確是事實，拍照貼在牆上示人沒毛病~哈哈哈！

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