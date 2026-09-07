半夜遭流浪貓持槍追趕？尾巴翹起超亢奮　一眾網友建議：快抱回家

撰文：有喵青年
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網友@不吃臭豆腐 半夜回家，在路上突然被一隻貓用「槍」指着！

這個尾巴難道是遇到小貓射手了！咪咪不語，只是一味的掏槍：人，你是跑不掉的，因為本喵覆蓋全球！！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪尾巴像舉着槍一樣追着網友（AI生成圖片）

評論區的網友說這是非常開心的表現！天哪，快點抱回家啊！！！流浪貓的花語可是「手慢無」！網友一直往後跑，貓咪就一直追上來。哼，真是恭喜你了！誰知道是不是踩到死老鼠了......

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貓咪尾巴像舉着槍一樣超級亢奮地追着網友（不吃臭豆腐＠抖音）

貓咪扛著機關槍就來了：

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咪咪尾巴沒有問題喔~是真的非常喜歡網友呀！不過萬一有問題呢？建議發來給我看看哈哈哈~

貓咪尾巴像舉着槍一樣（不吃臭豆腐＠抖音）

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【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】

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