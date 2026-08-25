怕行李箱撞款！爸爸把愛貓高清照印到箱上　女兒接機一睇笑爆

一位女子被爸爸的操作驚到了。因為過年時女子不回家，爸爸媽媽就來到女子的地方來探她。去地鐵站接爸爸媽媽時，一開始沒看到爸爸，只看到一個行李箱。



女子瞥了一眼行李箱，發現箱子上的貓怎麼跟自家貓那麼像呢？這時爸爸從柱子後邊走出來，炫耀自己的成果，非常得意。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

女子瞥了一眼行李箱，發現箱子上的貓怎麼跟自家貓那麼像呢？（小紅書＠老公是生活的贈品）

貓咪照片和主人的合照：

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哈哈，原來爸爸媽媽去機場前，爸爸覺得新買的行李箱辨識度不夠，就讓媽媽挑一張貓貓最漂亮的高清正面照片去廣告公司打印出來，然後貼在行李箱上。一陣忙亂下來，還差點遲到了。

這下行李箱不光辨識度很高，而且還非常可愛了。糕仔本貓的原照片，很漂亮啊！糕仔是女子養的小貓，一年沒見，爸爸過年見到糕仔時，先讓貓咪聞聞手指頭。貓咪上來直接拱手，然後在面前卧倒。

很有愛的家庭氛圍，父母愛孩子，也愛孩子的貓貓。當然，孩子也很愛自己的父母，這就是真正的相親相愛一家人啊！

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