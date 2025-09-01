貓咪專偷區內名牌內褲贓物堆成山　鄰居埋怨：憑什麼不偷我家的？

Hello，大家好，這裏是還沒有想好開場白的小番茄~



1. 偷褲衩的小貓

點擊圖片放大看，偷褲衩貓咪的真容👇👇👇

最近，刷到一個新聞，離譜又好笑：

新西蘭網友@Helen North 養了一隻叫做「里奧」的小貓，1歲多點。別看貓小，但罪行累累！憑一己之力，讓全社區居民都沒褲衩穿！

據鏟屎官描述，小貓一開始挺正經的，她也很放心貓出門，牠一般就在社區裏溜達溜達，到點就回家。

但也不知道怎麼回事，咪6個月大，進入青春期的時候，突然開始叛逆！每天出門都要「帶」點東西回來。

別人家的貓出一趟門帶老鼠帶蟲子帶花帶草兒，里奧出門……「帶」褲衩子。當然，說的好聽是「帶」，其實就是偷！

里奧最喜歡幹的事就是偷褲衩，像什麼男性平角褲，女性蕾絲內褲……等等。實在偷不着的時候，才會偷點別的，但還是褲衩居多。

據鏟屎官不完全統計，里奧有一天出門偷了9條褲衩回來。最好笑的是：小貓偷，小貓還挑剔！不是啥都偷，喜歡偷貴的，尤其喜歡偷名牌內褲，男性名牌內褲。

所以小區裏買昂貴內褲的居民也算是有福了，以前別人不知道你穿的內褲是奢侈品，現在大家知道了！

→→具體咋知道的呢？這個……業主群裏。

原來，網友也曾試圖阻止小貓偷東西，比如：把牠鎖在家裏，但咪會開門；把門反鎖，牠出不去會瘋狂持續不斷地大喇叭叫，讓左鄰右舍全聽到……

沒辦法，她只能讓貓出去，但貓出去就偷褲衩。

好在鄰居們都很好，沒有責怪小貓，反而覺得咪很厲害。也有人比較生氣，因為→→別人家都偷了，憑什麼不偷我們家，搞區別對待？？?

但網友很羞愧，她將小貓的贓物分享到業主群以及額外創建的賬號主頁上，等失主來認領並表示會賠償損失。可目前為止，只有倆人線上認領。

畢竟……對於很多人來說，有的褲衩丟了就丟了，但面子……丟了一時半會兒是真回不來了！

2. 喜歡睡貴床墊的小貓

小貓是真的懂什麼是好東西！

博主@whowhoboy.wuly 養了一隻英短，剛開始接牠回家的時候，就準備了一個普通的貓窩，但牠完全不睡。

於是，博主就斥巨資買了一個貴的，貓窩到了當天，小貓立刻上去休息。

這還不算，她給貓買了各種各樣的牀品，牠只喜歡睡貴的！有時候貴的牀墊拿去洗了，給牠鋪平價的就不睡……

博主是哭笑不得：「英國貓，真巴閉！」

3. 小貓這一跳，跨越了階級

小貓識貨，眼光還獨到！

之前刷到一個開路虎攬勝車主偶遇流浪貓在一輛車上休息，他就忍不住過去招呼咪咪上車。

博主偶遇流浪貓在車上休息（我不是王子之招財貓@抖音）

小貓是左看看右看看，觀察半天，才跳上車窗。

小貓觀察半天才跳上車窗（我不是王子之招財貓@抖音）

咪：「我看看什麼車，等等嗷！」

小貓還是有點猶豫（我不是王子之招財貓@抖音）

雖然還是有點猶豫，直到車主伸出帶大金戒指的手邀請牠，瞬間下定決心。

看到大金戒指，小貓下定決心走下來。（我不是王子之招財貓@抖音）

咪：「你壕，我來了！」

咪，就這樣過上了有米的生活。

有人就說了：

「小貓看了看車，又看了看你的大金戒指，確認實力直接就上車了。」

「哈哈，貓比我的戀愛腦閨蜜都會挑！」



4. 貓是真的很有眼光，也很挑剔！

我記得之前想給小貓豐富一下飲食，就買了點45塊錢/斤（人民幣，下同）的牛肉，結果牠不吃，不想浪費剩下的我吃了。後來有一次斥巨資買了90塊錢/斤的牛肉……牠全吃了。

再後來，發現咪愛吃蝦，就買了點冷凍蝦，尋思煮給牠……結果不吃，人家只吃現煮的活蝦。

氣鼠了！牠不吃的凍蝦我全吃了！也挺好吃的呀！

嫌棄主人分享炸雞的小貓（貓與愛的世界提供）

最後，分享一張吃預製炸雞，特地分享給小貓卻遭嫌棄的照片，都來幫我蛐蛐（調侃）牠！

