虎斑貓脖子被綁士巴拿 貓奴澄清不是虐貓：難不成是水電工貓？
撰文：聯合新聞網
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一隻白底虎斑貓喜歡在外面四處遊蕩，但牠的項圈上卻被飼主綁上一隻扳手（士巴拿），不少人看到以為是在虐貓，結果釣出飼主無奈澄清真相，事實讓不少網友笑翻。
最近在YouTube上流傳一段影片，一隻被飼主放養的白底虎斑貓項圈上面總是拖著一個扳手，這隻貓咪因為不喜歡待在家裡所以會到處走來走去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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日前有路人經過發現這隻貓咪竟然拖著扳手到處跑，認為是貓咪受到虐待，於是就拍下影片放到網路上，吸引不少網友熱議。
影片在網路上爆紅，網友留言表示
「走路都超霸氣」、
「扳手是為了讓貓咪不要突然一個衝出去吧」、
「這貓咪難不成是水電工貓」。
飼主也出面澄清表示會給自己愛貓戴上一個扳手，是因為貓咪常常出門去找其他貓打架，為了不要讓牠太過暴衝，才會加上一個扳手。
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