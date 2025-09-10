流浪橘貓卡死水溝　熱心女營救竟得一巴掌　網民：牠勸你少管閒事

一名女網友路邊發現一隻橘貓卡在水溝裏動彈不得，急忙對牠喊話，甚至呼喚旁邊疑似同伴的乳牛貓求助卻遭無視。情急之下，她決定徒手救援，沒想到剛靠近就被橘貓賞巴掌，彷彿在說「少多管閒事」，讓她當場傻眼。



抖音一名女網友「幼兒園的扛把子」日前下班在路邊發現一隻流浪橘貓被卡死在水溝裏面，貓咪看起來無法自行脫困，女子非常慌張不斷對浪貓講話，不遠處還看到有一隻乳牛貓疑似是橘貓的同伴，便扯開嗓門對對方說「你朋友受困了你不來救牠嗎」，結果乳牛貓也完全沒有要理女子的意思。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

後來女網友實在急了，等不及呼叫動保組織的人來幫忙，便決定自己徒手救援浪貓，想說無論如何都不能眼睜睜看著浪貓卡死在水溝裏面，沒想到才剛靠近受困的橘貓竟然被當場賞巴掌，就像是在說「人類你少多管閒事」，讓女子直呼傻眼。

影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示：

「真正的『卡路里』」

「思路神奇的貓，還是個火爆脾氣的貓貓」

「貓：我在利用天然的環境做SPA，勸你少管閒事」

「就說貓咪是液體，牠可能不覺得自己真的在受困」

「人類以為的浪貓受困其實是人家在享受」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】