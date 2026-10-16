貓咪亂咬抓爛梳化有原因　專家教你3招環境豐富化　輕鬆馴服愛寵

貓咪天生對萬物充滿好奇，動作又矯健靈動。可這些與生俱來的習性，有時卻會給家裏添不少麻煩。



貓咪蹦到桌子上打碎花瓶、亂磨爪或是上躥下跳等等行為，嚴重影響家庭生活，那麼，這個時候主人就必須對貓咪，採取一系列的訓練，幫助牠改掉頑皮的小毛病，養成良好習慣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

怎樣馴服頑皮貓咪？▼▼▼

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1. 訓練從娃娃抓起，糾正錯誤要「抓現行」

貓咪必須在犯錯誤的現場立即給以教育。不過，多數養貓人需要上班，這點可能不易做到，為糾正貓咪的錯誤行為增加了難度。

訓練應從貓咪的幼年時期開始。要糾正一隻成年貓的不良習慣非常困難，而從一開始就加以防範就比較容易。當然，只要主人有耐心、能堅持，無論多大的貓咪，都能學會一些基礎的行為規矩。

訓練貓咪應從貓的幼年時期開始（unsplash）

訓練最好在你把貓咪帶回家裏後幾天內開始。訓練時隨手拿着一支注水槍或一個發聲器(可在鋁罐頭盒內裝些硬幣)。每當看到貓咪爬上椅子或在傢俱上磨爪等不當行為就用注水槍向牠噴射，或在牠旁邊搖動發聲器。

要是你無法照看牠，離家前就應對牠的活動範圍加以限制。切記不要對貓咪體罰，體罰只會使貓咪害怕其主人，喪失信任感。

2. 創造適宜環境，快樂訓練

不要將好吃的東西或可引起貓咪好奇的東西遺留在桌椅等貓咪可以找到的地方，這樣會鼓勵貓咪去爬高。另外，如果家裏地面髒亂，或是存在讓貓咪害怕的物品、動物，牠也可能因為缺乏安全感，頻繁跳到傢俱上躲避。

如果家裏地面髒亂，或是存在讓貓咪害怕的物品、動物，牠也可能因為缺乏安全感，頻繁跳到傢俱上躲避。（unsplash）

可以為貓咪準備—根磨爪棒。磨爪棒的樣式可以根據貓咪喜好選擇——比如包裹一層粗糙毯子的，或是光禿禿的木棍款都可以。還可以在窗台上或其他高一點的地方為貓咪設立一個曬太陽、看風景的位置。

對貓咪來說，牠最大的樂趣就是坐在陽光下欣賞景物，安全地了解外面的世界。

可以為貓咪準備—根磨爪棒，磨爪棒的樣式可以根據貓咪喜好選擇。（unsplash）

當你不在家時，可採取一些輔助措施幫助貓咪鞏固良好行為。例如用塑膠袋或鋁箔把傢俱上曾經被抓撓過的部位包起來，作為警示標誌。也可把發聲器隨意放置在椅子上，一旦貓咪跳上去就會跌落發出聲響，能起到提醒作用。

要是發現家裏出現這類「警示觸發」的痕跡，主人回家後就要針對性加強訓練。

對貓咪的良好表現必須加以讚揚。比如貓咪要是使用了你為牠準備的磨爪棒或坐在指定窗台上，就應立即給予獎勵性食品，同時用温和的語氣誇誇牠，讓貓咪知道「這樣做是對的」。

對貓咪的良好表現必須加以讚揚（unsplash）

訓練貓咪的關鍵，是讓牠在養成好習慣的過程中感到愉快。如果嘗試了上述方法後效果不佳，不妨重新審視一下——是不是給貓咪準備的生活環境，沒有契合牠的天性和需求？可以根據貓咪的喜好，針對性調整環境，讓訓練更順利。

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