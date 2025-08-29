主人總覺虧欠小貓太多　曬出愛寵照片反被嘲笑　胖成卡車還心疼？

最近發現基本上養寵人都自帶濾鏡，總是覺得自己對貓不夠好，這就是所謂的愛就是常覺虧欠吧。



刷到網民@Dori777發的帖子，說自己搬家五次，心疼小貓也要跟着東奔西跑，把家裏小貓折騰瘦了，本來還想着點開看看貓貓，心疼一下，一看配圖卻是輛大卡車。

因為搬家「餓瘦了」的小貓咪（抖音@Dori777）

評論區的網民也是摸不着頭腦：

「貓呢？在這個大砲後面嗎？」

「你若真心疼，不如把牠放回野豬林」

「令郎這個寬度，怕從左胸脯到右胸脯都得坐的士」



大實話確實難聽，你這家庭情況，最該心疼的是自己，每次除了搬家還要搬大炮，你才瘦不少吧！

另一個網民@暴躁丸子發的視頻，覺得小貓打小沒過上什麼好日子，一直生活在80平的出租屋，現在5歲了只有9公斤。

網民只有9公斤的「瘦」貓（抖音@暴躁丸子）

姐，再怎麼豬咪也不是豬啊！9公斤是日子過得美滋滋了吧。再餵下去怕是得用吊車挪窩！

關於#愛是常覺虧欠#這個話題，真的讓我重新理解了「虧欠」。網民@蛋黃不黃說虧待狗狗，拍着自家壯如小牛的狗狗嘆氣：「跟着我們擠60平小屋，吃便宜狗糧。」

網民看著壯如小牛的狗狗感歎（抖音@蛋黃不黃）

網民定睛一看，那狗胖得脖子都是一圈，反而旁邊的帥哥瘦成竹竿，到底誰虧欠誰啊？

網民：「確實，看瘦成什麼了。還近視了」（抖音）

最讓我覺得好笑的是@飯飯的踩屎官，說松鼠牠沒見過高山湖水，快三歲才0.6公斤，太可憐了。

網民的沒有見過高山湖水的松鼠（抖音@飯飯的踩屎官）

沒養松鼠是不知道什麼是松鼠標準規格，但這小子看起來挺圓潤，評論區科普大佬上線「0.6公斤松鼠相當於人162公斤」。這哪是可憐，分明是營養過剩啊！

網民在評論區為其他網民科普（抖音@飯飯的踩屎官）

另一個內疚的網民@元寶罐罐，這回是多孩家庭最常見的一碗水端不平，總是忽略了那個內向敏感的。

「內向敏感乖巧懂事」的孩子太容易被「忽視」了（抖音@元寶罐罐）

敏不敏感內不內向不好說，但這座山雕看起來更像是，懶得走過來......你這個都成水桶了還要端啥啊？

「牠不是不爭不搶，是大貨車限行」

網友對這隻貓貓的評論（抖音@元寶罐罐）

作為養寵人，也能理解愛是常覺虧欠，但凡事我們還是理智一些，過於肥胖的身材對毛孩子負擔太重了，影響健康就不好了呀。

要是自己不夠理智的話，像這個網民一樣換個智能閉路電視，就能精準識別家裏的卡車了。

家裏怎麼會出現卡車？

趕緊給孩子減減肥吧，兩輛半掛開進開出的，家底可要掏空了。

好啦~今天就虧欠到這裏了，你家小貓有多少公斤呢？

