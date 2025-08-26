流浪貓胖到走不動沒法梳理毛髮　運動+控制飲食　3個月後變化驚人

早前，路人在街上發現了一隻流浪豬咪「柏莎」（Bertha），並將牠送到了收容所。



大家都很震驚，因為柏莎足足有30磅。牠異常肥胖，不會用貓砂，也不會清理毛髮。



所有人都很好奇，牠到底是咋把自己養這麼胖的，當然小貓咪是沒辦法回答啦。

因為柏莎太胖了，所以收容所把牠送到了一個很有經驗的寄養人@傑瑪（Jemma Omidian）那裏，由他來幫助貓咪減肥。

於是，傑瑪開始每天帶牠去散步，雖然不會走很久，但讓牠一點點習慣運動。

果不其然，運動+控制飲食十分有效。經過三個月時間的堅持，柏莎已經可以梳理毛髮了。

體重開始減輕，貓咪也更樂意動了，於是越來越瘦。

很快，2年時間過去了，傑瑪從寄養人變成了柏莎真正的鏟屎官。而柏莎也足足瘦到9磅，外表大變樣！

雖然但是，貓都比我有毅力，我都是年年減，年年胖，可惡！

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】