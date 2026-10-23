狗狗玩玩具三分鐘熱度？記住4個互動要點　建立服從度還能保安全

與狗狗玩遊戲要注意哪些問題？平時有的主人都會買各種各樣的玩具給自家狗狗玩遊戲，有的時候玩具沒玩幾次，狗狗就沒有興趣再玩了，後來他們才知道，原來和狗狗玩遊戲其中的竅門也多得很。



那麼和狗狗玩遊戲到底應該注意什麼呢，讓我們一起來看一下。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【怎麼陪狗狗玩遊戲，一篇文章教會你】（canva；01製圖）

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1. 玩具玩完必須要收起來

平時和狗狗玩玩具，玩完之後要將玩具收在狗狗無法碰及之處，到下次遊戲時間再拿出，結束後也應收好歸位，平時儘量別散落一地，避免寶貝對玩具失去興趣。

2. 遊戲前先下指令

遊戲前先下簡單的指令，如坐下、握手等，當狗狗完成下達的動作後，給予OK、好的等解除口令，再開始遊戲。

遊戲前先下簡單的指令，可以避免狗狗過於興奮。（pexels）

除了建立狗狗的服從度外，也能避免狗狗因過於興奮而撲人、搶奪。

3. 別讓狗狗太過於激動

如果狗狗在遊戲過程中因太興奮而抓咬人，千萬別認為只是在玩應該沒關係。若持續放任牠的這種行為，會讓這種行為產生習慣，以後見人興奮的時候，也可能習慣性抓咬，這個問題就大了！發現狗狗情緒激動的時候，建議立刻停止遊戲並離開現場，讓狗狗自行冷靜，大聲叫罵反而會使牠們誤解意思而更加亢奮。

4. 由主人決定遊戲時機

主人可根據狀況決定遊戲開始與結束時機，比如狗狗做對了事情，或者狗狗聽話的獎勵。若每次都在狗狗吵鬧吠叫時妥協回應，反而會形成「需求性吠叫（Demand Barking）」的負面增強，讓牠誤以為吵鬧就能得到關注與遊戲。

最後遊戲一段時間後，可以適當地休息一下，在避免狗狗亢奮的情況下，也可以保持新鮮感，也會讓狗狗期待下一次的玩耍。

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