如何改善狗狗啃咬問題？ 教你訓練及解決方法　獎勵法測萬試萬靈

狗狗最先接觸物體的部位通常是牠們的嘴，基本上令牠們感興趣的東西，牠們都會想要上去啃咬一下。



狗狗一到磨牙期更是會找尋物品來啃咬，從而緩解換牙所帶來的不適。此外如果是習慣問題導致的，就要及時對其進行訓練改善這一問題。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼了解狗狗啃咬物品問題▼▼▼

+ 19

一）狗狗破壞家具的方式

1.啃咬抓撓

咬東西對狗狗來說，是最自然不過的事情，因為牠們會利用此法探查周遭的環境，尤其是正在適應新環境或孤獨太久的狗狗，牠們會用咬抓或挖掘的舉動表示其內心的想法與希望。除了以探索為目的之外，狗狗也會通過抓撓物體來起到磨損指甲的效果，同樣的用啃咬的方式來緩解換牙所帶來的不適。

2.對狗狗來說這些問題可以改善

對於貓咪來說要改掉抓撓這個習慣比較難，所以我們只能提供貓爪板之類的工具來替代。但對於狗狗來說只要及時地為其修剪指甲，那麼隨便抓撓這個問題還是能夠得到較好地改善的。

二）訓練狗狗時的方法

1. 細心地引導狗狗，並且循序漸進

當發現狗狗準備抓咬家具時，可以發出喝令使牠們不要動或者不能咬，此聲音會讓狗兒稍微受到驚嚇並且停止破壞動作。然後及時給與批評，如果下次喝止時狗狗仍能較好地服從口令，那麼給與一定的獎勵。

2. 有改善的話就稱讚獎勵狗狗

在狗狗漸漸習慣也明白不能對於家具物品有破壞動作時，飼主要給予牠們稱讚和小獎勵，藉此引導牠們建立良好的生活習性。

3. 使用噴劑來阻止狗狗啃咬

如果在訓練一段時間後還是沒有多大的改善，可以噴一些有氣味的液體在家具上。狗狗對刺激性較強的氣味比較敏感，從而能夠阻止狗狗啃咬家具和物品。

三）如何改善

1. 定期地為狗狗修剪指甲

很多飼主不敢幫自己的狗狗剪指甲，因為狗狗多半是不情願的，而且有的飼主在剪甲的過程中把狗狗的指甲剪出血，以後就再也不敢幫牠剪甲了。其實這些問題都是相當正常的。有些狗狗的指甲是黑色的，所以基本看不到血線，也就相當容易剪出血，不過這都不要緊，只要及時用止血粉止住，不會有什麼問題。

2. 提供磨牙棒

狗狗在換牙期間會啃咬鞋、家具等物品。這時不用阻止狗狗啃咬問題，只要用磨牙棒或大的豬骨來替代就可以了。以後同樣的給狗狗提供磨牙棒或者能夠啃咬的玩具來減少狗狗啃咬家具的行為。

3. 用膠帶包住狗狗能夠啃咬到的地方

實在不行，也可以用膠布把狗狗能啃咬到的部位包住，不過不太推薦這樣的方式。如果狗狗將膠帶咬破很可能會出現意外吞食的問題，所以還是建議盡量訓練來改善這一問題。

延伸閱讀：8個常見的狗狗訓練問題 大小便要訓練多久 獎勵代替懲罰更有效

+ 31

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】