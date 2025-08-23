夏季狗狗防中暑指南　體溫超40度要警惕　獸醫建議避開正午外出

夏季炎熱天氣下，狗狗也與人類一樣會面臨中暑或曬傷的風險，即使牠們有毛髮保護。獸醫張偉政提醒飼主要注意狗狗的體溫變化，正常體溫應在38至39度之間，若超過40度就可能有問題。當狗狗出現喘氣頻率增加，甚至倒地等症狀時，極可能已經中暑。飼主可準備電解水和涼感毛巾，並選擇適當時段帶狗外出，以預防中暑情況發生。



在夏日海邊，邊牧犬戲水的畫面令人感到活力十足且可愛。然而，獸醫張偉政強調，即使狗狗有毛髮覆蓋，也不代表牠們能免於陽光的傷害。張偉政表示，判斷狗狗是否中暑最準確的方法是測量體溫，若體溫超過40度以上就需要特別注意。除了體溫外，飼主也可以觀察狗狗的其他症狀來判斷是否中暑。張偉政解釋，若狗狗舌頭非常紅潤且持續喘氣，甚至出現流口水的情況，或已經倒在地上喘氣，這些都可能是中暑的嚴重徵兆。

當發現狗狗中暑時，張偉政建議可以先使用冰水或冰毛巾幫助降溫。由於夏季天氣炎熱，特別是早上10點到下午2點是紫外線指數最高的時段，因此他建議飼主最好選擇在清晨或傍晚時分帶狗狗出門散步，以減少中暑和曬傷的風險。

防曬措施對狗狗同樣重要。張偉政建議飼主外出時可使用遮陽傘，並記得攜帶水分，適時給狗狗補充水分或電解質。現在許多寵物店都有販售專門的電解水產品可供選擇。此外，張偉政還提到可以準備涼感濕毛巾，或使用電風扇、酒精濕紙巾擦拭狗狗較少毛髮的部位，幫助牠們散熱。雖然市面上有販售狗狗防曬衣物，但他提醒這些衣物可能會阻礙狗狗散熱。

最理想的預防方式是選擇適當的時間帶狗狗外出，避免讓牠們在烈日下直接曝曬超過30分鐘。飼主應時刻留意狗狗的狀況，確保牠們能夠健康愉快地享受戶外活動，並平安返家。

