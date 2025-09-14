狗狗散步堅持走舊路線　新路就變拒否犬？專家解密背後3個小心思

你家狗狗是不是總喜歡走熟悉的散步路線？每天都要走同一條巷子、在同一根電線桿打卡，要是拉著牠轉進新路線，牠就變成拒否犬，堅持要往回走那條「老路」。



狗狗散步堅持走舊路線，專家解密背後3個小心思（pexels；01製圖）

1. 要檢查自己喜歡的地點

多數狗狗的廁所地點是固定的，你應該也發現牠們常在差不多的地方上廁所吧？對狗狗來說，尿液就像一張名片，透露著狗狗的性別、年齡等資訊。狗狗每次經過自己的廁所，都會仔細聞聞那裡是不是有其他狗來過。即使每天走一樣的地方，味道都會稍有不同，這也是牠樂此不疲的地方！

2. 想遇見熟悉的朋友

如果你會在固定的時間與路線遛狗，就能經常遇到一些熟人與狗狗，狗狗們也會建立起自己的朋友圈。有些飼主還會互相交換狗零食，久而久之，狗狗就知道：「走這條路會有點心吃～」所以每次到了熟悉的路線，就會停下來東張西望，等牠的朋友來相會，是不是很可愛呢？

3. 因為有安全感

有些狗狗天生比較謹慎膽小，熟悉的路線會讓牠們感到安心，因為牠知道那條路上有什麼、會遇到誰，心理上就不會那麼緊繃。

不過，長期只走固定路線，會讓狗狗的社交經驗不足，越來越害怕陌生事物。所以散步時盡量讓牠學會隨行，跟著你的步調走，偶爾變化一下路線。一開始牠可能會有點緊張，但發現沒什麼危險時，就會慢慢放下戒心。這樣做還有一個好處，如果哪天狗狗真的走失了，牠就能知道更多條回家的路，提高平安回來的機會。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】