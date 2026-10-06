如何訓練狗狗定點大小便？幼犬如廁教學與亂尿糾正　告別打罵教法

新手小白該怎麼教狗狗如廁、訓練牠定點上廁所呢？對我們上班族來說，一天可能十幾個小時都在外面，想讓狗狗等自己下班回家再排便排尿顯然不現實。所以就需要在家裏放置一個狗狗專用的衛生間，讓狗狗定點排泄。



不過主人要做好心理準備，這個訓練過程非常考驗耐心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

怎麼教狗狗如廁？怎麼訓練牠定點上廁所？▼▼▼

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1. 選好狗狗「廁所」的位置

教狗狗如廁，首先要考慮：給狗狗用尿布墊、籠子，還是直接引導去家裏的廁所？

如果以金錢考量的話，廁所是最省錢的，以命中率考量的話，廁所也是最不容易忽視的地點，廁所的位置決定狗狗未來必須在哪裏上廁所。但需要定期清洗，然後狗狗也可能會有不小心踩到自己尿尿。

而以尿布墊來說的話，每片約2元，大概可以承載小型犬2~3次的尿量，因此每日更換一次即可，但也會有狗狗習慣性在小便前轉圈圈，最後不小心轉到尿布墊外面的麻煩。

最後是籠子，因為不方便攜帶，所以常出遠門的狗狗可能在外面會因此找不到習慣尿尿的地方，另外有些個性比較直腸子或是腿比較短的狗狗，在很急著尿尿的時候，可能會發生懶得走進籠子裏、或是還沒走進籠子裏就尿出來了。

2. 主人培養正面的態度

教狗狗如廁時，主人必須保持著非常正面的情緒，提前準備好零食做獎賞，並且絕對不要用打的，也不能用罵的。因為上廁所是一件非常愉快的事情，我們人類偶爾都需要藉著音樂或者香氛的氣味營造上廁所的情緒，對狗狗來說當然也是如此。我們必須讓狗狗了解，你在這個位置上廁所，是很舒服的!

3. 引導狗狗至正確位置

通常小狗狗會想上廁所的時候約在睡醒後，大多在吃飯完，喝完水後一兩個小時內，在這些時間點可以帶著狗狗到定點去；如果用的是尿布墊，也可以帶著墊子跟在狗狗身後留意動向。一旦發現狗狗有嗅聞地面、原地轉圈的動作（這是狗狗要上廁所的信號），就馬上把牠抱到指定位置。

當狗狗在正確位置排泄完，馬上拿出準備好的零食，用特別誇張的語氣大力表揚牠。把自己想像成在跟幼兒說話，又或者是演話劇，反正越誇張的表情語言，狗狗越能感受到你的認可，也會更願意配合。

4. 如果狗狗沒來得及到正確位置就尿了，該怎麼辦？

默默地擦掉，假裝沒這回事，反正當作沒看見就對了。然後你可以用尿布墊收集這些尿，放到正確位置去，狗狗會有找自己味道的習慣，然後我們就等，等牠走到正確位置附近，然後不斷以正面積極的態度幫牠洗腦。

也許這樣的訓練，順利的話數週內建立起初步習慣，久的話要拉長到一兩個月。但用正面的方式引導狗狗，把這件苦差事變成一場遊戲，也是增進親子關係的難得機會啊!

5. 如果狗狗已經大了，習慣亂尿尿了，要怎麼重新訓練？

只能說，此時必須要花費更大的耐心，把以上幾點再更用力的執行。只要不放棄，總有一天能幫狗狗改正習慣，成功學會定點如廁。

其實，無論用什麼方法，怎麼訓練狗狗大小便，最後的結果如何，都應該用正面鼓勵的方法來訓練狗狗，應該用寬容的心態對待牠，畢竟狗狗的接受能力有限，很多事情也不是一下子就學會的，只要有足夠的耐心，相信終有一天牠會明白你的用心。

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