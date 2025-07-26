金毛犬夏季養護指南　避開烈日遛狗　降溫防暑+清潔防疫超重要

金毛犬擁有修長而且濃密的毛髮，牠們害怕夏季的酷暑，而且非常容易中暑。所以，夏季飼養金毛犬特別需要注意降溫防暑，防治金毛犬中暑。同時，需要做好環境、 狗狗的清潔工作，預防細菌的侵害和感染傳染病。



1. 夏季遛狗時機與環境禁忌

金毛犬在氣溫高，濕度大的環境中由於自身體熱散發困難，所以都非常容易中暑。因此在夏季，我們應該避免帶金毛到烈日下活動。選擇遛彎的時間最好是在清晨或者是太陽落山之後的清涼時刻。同時，為了避免金毛犬中暑，還應該避免讓牠長期呆在空調房中，或者頻繁的出入低溫的空調房和高熱的戶外環境。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

2. 狗屋（睡墊）清潔與環境管理

夏季，金毛犬的狗窩應該選擇在陰涼通風的地方，為防潮濕，要勤換、勤曬墊褥等鋪墊物，定期用水沖洗狗窩，然後在晾曬消毒。夏季如果發現金毛有中暑的症狀，應該及時的處理然後送往醫院。避免由於中暑而威脅到金毛犬的生命健康。

3. 夏季飲食注意：防食物變質與中毒

炎熱的夏季，所有的食物都容易發酵、變質。如果食用了腐爛變質的食物，狗狗就會出現食物中毒或者是腸胃炎症。因此，夏季餵養金毛犬，選擇的狗糧一定要新鮮健康，狗狗上頓所剩餘的食物不要在下頓給狗狗吃。準備食物的時候，還應該先檢查食物是否新鮮，在確定食物健康之後再餵食。

4. 中暑與不適的及時處理

當然，如果發現金毛有食物中毒的跡象，也應該及時送往寵物醫院診斷治療，防治疾病加重，確保狗狗身體健康。

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