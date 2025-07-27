狗狗夏季健康指南　驅蟲、洗澡頻率與禁忌　環境清潔杜絕寄生蟲

六月已經結束，七月到來，天氣變得炎熱，隨着氣溫升高，蚊蟲開始活躍，狗狗的驅蟲和洗澡問題成為寵物主人的關注重點。



今天，我們為大家整理了一份入夏後狗狗驅蟲洗澡健康指南，希望能夠幫助毛孩子遠離寄生蟲困擾，清爽舒適地度過炎炎夏日。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點解天氣變熱後要特別注意驅蟲？

天氣變熱以後，就進入了跳蚤、蜱蟲、蟎蟲等體外寄生蟲的高發期，同時腸道寄生蟲（如蛔蟲、絛蟲）也更容易傳播。

狗狗外出玩耍時，草地、泥土、其他動物都可能成為感染源。即使狗狗很少出門，主人也可能從戶外帶回蟲卵，導致感染。

常見寄生蟲的危害

跳蚤：導致皮膚瘙癢、過敏性皮炎，甚至傳播絛蟲。

蜱蟲：可能傳播萊姆病、巴貝斯蟲等嚴重疾病。

蟎蟲（疥蟎、蠕形蟎）：引發劇烈瘙癢、皮膚潰爛。

腸道寄生蟲（蛔蟲、鈎蟲）：導致腹瀉、營養不良，甚至威脅生命。



科學驅蟲指南

驅蟲頻率

幼犬（6月齡以下）：每月1次體內外驅蟲。

成年犬：體外驅蟲：夏季建議每月1次（經常外出）或每3個月1次（較少外出）

體內驅蟲：每3個月1次



驅蟲前後注意事項

驅蟲前1-2天不要洗澡，以免影響藥效吸收。

體外驅蟲後2-3天內避免洗澡，防止藥物被沖洗掉。

驅蟲後觀察狗狗狀態，部分狗狗可能出現食慾不振、輕微腹瀉，一般1-2天可恢復



夏季洗澡的正確方式

洗澡頻率

夏季：每月2-3次（過度洗澡會破壞皮膚保護層）。

幼犬：未打完疫苗前不建議洗澡，可用乾洗粉或濕毛巾擦拭。



洗澡注意事項

水溫控制在36-38℃，避免過冷或過熱。

使用寵物專用沐浴露，人用沐浴露可能刺激皮膚。

洗澡後徹底吹乾，防止潮濕引發皮膚病。



以下情況避免洗澡：

剛打完疫苗或驅蟲（至少等3天）。

劇烈運動後、剛吃完飯、生病或哺乳期。



環境清潔也很重要

寄生蟲不僅會寄生在狗狗身上，還會潛伏在家中的地毯、沙發、狗窩裏。因此，驅蟲的同時要做好環境消毒。

定期清洗狗狗用品（狗窩、玩具、食盆）。

使用寵物專用消毒液（避免84消毒液，刺激性太強）。

吸塵器清理角落，減少蟲卵殘留。



希望這份指南能幫助各位鏟屎官科學護理愛寵，讓狗狗健康快樂地度過夏天！

延伸閲讀：寵物健康｜貓狗軟便又拉肚子？ 從大便形狀、顏色分辨健康情況（點擊連結看全文）

+ 28

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】