夏天給狗狗吹冷氣不是按開關就好！這4點不注意反而會讓牠易生病

香港的夏天是狗狗會熱到中暑的危險季節，這時候冷氣就是狗狗的救星！但寵物網《わんちゃんホンポ》提醒，冷氣不是開了就萬無一失。



如果冷氣使用方式不對，反而可能讓狗狗生病！以下4種「NG冷氣使用行為」，飼主一定要注意。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

1. 冷氣溫度沒設定好

給狗狗吹冷氣，最重要的就是溫度設定。我們人類覺得舒服的溫度，對狗狗來說可能還是太熱，達不到降溫效果；但如果溫度調太低，狗狗又可能會太冷，尤其是幼犬或老犬更容易因此感冒。最適合的室溫是24～26°C，而且別忘了濕度保持在50～60%，對狗狗來說比較舒適。但每隻狗的體質不同，建議要多觀察牠們的狀態做適度調整。

2. 冷風直接吹狗狗身上

有些飼主會讓冷氣的風直接對著狗狗吹，覺得這樣比較涼。但其實狗狗跟人一樣，被冷風直吹可能會導致身體出狀況。因此，你可以檢查一下狗狗平常待的地方，例如床或籠子，是否正好在冷氣出風口。

如果是的話，記得調整風向，或是在周圍放置擋風物品。最好是讓冷氣風均勻散佈至整個房間，也可以搭配循環扇幫助空氣流動。但請注意，循環扇的風也別直接吹到狗狗喔！

相關閱讀：夏天幫狗狗剃毛散熱反而導致6大問題 修剪毛髮到這長度最合適（點擊連接看全文）

+ 11

3. 沒準備停電對策

有些飼主出門時會把冷氣開著，防止狗狗在家熱壞。但你有想過「萬一停電怎麼辦」嗎？一旦冷氣停了，室內溫度會飆升超快，狗狗就可能中暑。

因此，建議飼主準備一些可以遠端查看的設備，例如有溫濕度監控的寵物攝影機，讓你隨時可用手機掌握狗狗狀況。此外，出門前可以拉上遮光窗簾，或在角落放幾瓶結冰水，讓狗狗在緊急情況下可以稍微降溫。

4. 把狗狗關在冷氣房裡

很多人會把狗狗關在冷氣房裡休息，覺得這樣比較不會熱，但事實上，這樣做反而有危險！如果房間太冷，狗狗無法走出去避開冷氣，就可能會冷到生病。反過來，如果冷氣突然停了，房間變得悶熱，狗狗又無法走到其他空間，就可能中暑。所以，冷氣房的門最好保持開啟，讓狗狗可以自由移動到牠覺得最舒服的地方。

夏天開冷氣幫狗狗降溫是絕對必要的，但如果使用不當，反而會讓狗狗生病。記得避開上述4大NG行為，並多觀察狗狗的身體溫度、呼吸及精神狀況等表現，來判斷愛犬是否舒適。

延伸閲讀：寵物健康｜貓狗軟便又拉肚子？ 從大便形狀、顏色分辨健康情況（點擊連結看全文）

+ 28

延伸閱讀：

貓咪也要上幼兒園？專家揭曉「幼喵上學5大好處」：家長是最關鍵導師

炎夏高溫注意！「這6種狗」是中暑高風險群 症狀持續2小時死亡率達90%

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】