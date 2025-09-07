打罵才算教？日本訓犬師解析「養狗進化史」　觀念差異顛覆認知

以前的人養狗跟現代人養狗觀念，真的差很大嗎？日本訓犬師金倉高志日前分享，自己身為昭和時代（1926年至1989年）出生的一員，他對那個年代的養狗方式仍記憶猶新。他指出，有些當時被視為理所當然的做法，放到現在來看常讓人覺得不可思議。一起來看狗狗的生活到底發生了多大的轉變！



以前的狗狗生活

金倉高志分享了5個昭和時代非常普遍的養狗情景，對現在的年輕世代來說，可能會驚呼：「真的假的？以前真的這樣？」

1. 狗都住外面：幾乎每戶人家都是把狗拴在院子裡或門口，能進屋的狗是少數中的少數。

2. 狗吃的是廚餘：狗狗的主食就是人類的剩菜飯，白飯淋味噌湯已經算是豪華特餐。還有些家庭養狗只是為了處理廚餘。

3. 出門不用牽繩：狗狗採放養模式，可以自己跑出去溜達一圈再回來。

4. 純種狗少見：以前人養狗不看品種，通常都是鄰居家的狗生了小狗，問一聲「要不要養？」就帶回家了

5. 打罵是常態：只要狗做錯事，打罵是家常便飯。那時的人會覺得，這樣才是有在教。



現代的狗狗生活

跳到現在，你會發現狗狗的生活環境和待遇，出現翻天覆地的改變。

1. 室內飼養：現在大多狗都養在家裡，還會開冷氣給牠吹，甚至還有自己的床、衣服、玩具，過得非常舒適。

2. 吃的是飼料：現在的狗狗都吃著營養均衡的飼料，產品五花八門，有些飼主還會手作鮮食，吃得比人還講究。

3. 口腔護理成為常識：現在飼主都知道要幫狗狗刷牙，甚至還有寵物牙科診所。

4. 美容服務升級：除了基本的剪毛、洗澡服務，還有碳酸泉浴、草本泥SPA等高級享受。

5. 寵物友善設施：飼主假日常帶毛小孩一起出門，造訪狗狗公園、狗狗咖啡廳等寵物友善空間。

6. 專業諮詢：飼主遇到問題，越來越願意向獸醫師、行為師等專家請教。

7. 醫療進步：定期健檢與疫苗接種已成日常，獸醫院的診斷設備與治療水準也越來越專業完善。



這些改變，背後有什麼原因？

金倉高志指出，先是醫療跟營養的進步，讓狗狗的平均壽命拉長，可以活到將近二十歲。當牠們陪伴人類的時間變長，彼此的感情也更深，狗狗逐漸從看門狗的角色，轉變成為家裡不可或缺的一員。

尊重每個世代，不必爭論對錯

金倉強調，並不是說老一輩的做法是錯的，每個時代、每個家庭都有各自照顧狗狗的方式，這是很正常的。現在我們擁有更多選項與知識，自然會選擇更「以狗為本」的方式照顧牠們。

因此，不需要討論誰對誰錯，彼此多一點理解，年輕一代可以多了解以前的故事，年長者也能試著理解現在的做法背後的用心，這樣我們才能一起為毛孩創造更好的生活。

