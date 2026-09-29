小黑貓越級挑戰大橘貓！咬到一嘴毛超驕傲　附分辨貓咪真假打架法

小紅書網友@Gyoss家的小黑貓在小小年紀就開始挑戰橘貓，但是橘貓的體型足足是小黑的兩倍啊！



但小黑不怕，絲毫沒有退縮之意，抱住大橘貓就開打。橘貓想要走開，牠還想攔住不讓走，戰鬥一觸即發。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當然，小黑這麼猖狂也是有原因的。抓起來一看，牠嘴裏已經咬了一嘴毛。牠猶如勝利者一樣眼神堅定，臉上還浮現出一絲強者的驕傲。

抓起來時，小貓嘴裡叼了一撮橘貓的毛。（IG@animalfollowing）

小小年紀就敢挑戰大貓，還能咬到大貓一撮毛，未來的實力一定不容小覷啊！是不是所有小貓都這麼勇猛？看鏟屎官們曬出家裏的小貓和大貓相處的畫面，個個都天不怕地不怕，看到大貓就毫不猶豫衝上去。

看！小鳥飛過來了！又飛走了：同款逆子，也咬了一嘴毛。

這隻小貓打架的時候也咬下了對方一撮毛。（擼貓教授@微信公眾號）

爭寵太激烈了，小小年紀貓咪就開始爭奪。到長大後，競爭也還沒結束，時不時就較量一番。平時關係很好的兩隻貓貓，挨着影相也沒問題，畢竟大家是好朋友嘛。

兩隻小貓平時相處非常融洽（擼貓教授@微信公眾號）

但好朋友之間也有戰鬥，一言不合就動手動嘴。幾個回合下來，輸贏已定，貓咪咬了一嘴好朋友的毛。

還不吐出來，是想留着當鬍子用嗎？（擼貓教授@微信公眾號）

下邊這位鏟屎官家裏的兩隻貓平時關係也不錯，但偶爾也能聽到兩隻貓打架的動靜。跑過來一看，兩隻貓跟沒事貓似的，好像從來就沒打過架一樣。

貓：我們沒打過架啊！（擼貓教授@微信公眾號）

真的聽錯了嗎？當然沒有！很快從另一隻貓咪的嘴裏找到了證據，嘴裏還叼着小夥伴的貓毛呢。

關係再好的兩隻貓，偶爾也會有打鬧的時候。或是爭奪地盤，或是搶奪美食，又或是什麼都沒搶，就是單純地想和小夥伴玩一玩。如果兩隻只是打鬧着玩一玩，那基本可以不用管，貓咪們一般不會傷到對方，玩鬧一會自會停下來。

但是，如果兩隻貓在拼命打架，鏟屎官就必須進行干預了。怎麼區分兩隻貓是在玩鬧還是在拼命打架呢？

可以從以下幾個方面觀察：

1. 聲音：兩隻貓拼命打架時一般都會發出嘶吼聲或怒吼聲。

2. 貓毛：貓咪會炸毛，背脊處和身體兩側的毛都會炸起來。

3. 牙齒和爪子：觀察貓咪有沒有伸爪子，是不是爪爪到肉。有沒有撕咬對方。

4. 狀態：兩隻貓的狀態是不是極度緊張，是不是在拼命搏鬥。

5. 行為：拼命打架時貓的動作都很快，招招下狠手，精力高度集中。而在玩鬧的兩隻貓動作較慢，中途可能還會停下來歇一歇，有時還會互相追一追。



綜合觀察兩隻貓的狀態，很容易就能看出兩隻貓是在打着玩鬧還是在拼命打架了。

打架要堅決禁止，但歡迎貓咪們玩鬧，玩鬧時不僅能使心情愉悅，還能增加運動量，鍛鍊身體。

延伸閲讀：大橘趁雨天出軌！被狸花貓狂吼心虛不敢頂嘴 招架不住只會逃跑（點擊連結看全文）

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】