貓咪們在家總是打架怎麼辦？除適當地分開外　還可試試這些方法

同時飼養兩隻或者多隻貓咪的家庭也不再少數，這樣的好處是減少了貓咪的寂寞感，即使主人不是經常在家，貓咪的心裏也會好受很多，畢竟還有玩伴在。但是最讓人擔心的就是兩隻貓咪很有可能為了一些小事動不動就打架，而打架難免會導致其受傷，所以如何讓牠們和平相處是我們需要了解的。



如果兩隻貓咪總是打架，想著如何將牠們分開飼養是不太正確的做法，我們要做的是如何讓兩隻貓咪之間產生好感，彼此成為朋友。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 8

一、先讓貓咪對食物產生慾望，所以不可以擺著隨便牠吃，必須定時（固定時段不是固定時間），並且給食的總量減少最少20-30%，這樣可以讓牠對食物產生更高的慾望。剩餘不足的20-30%，透過零食給予來補足。

二、先讓兩隻貓避開不見面，在家中需要設定活動範圍，兩隻貓之間必須要有個柵欄阻擋牠們的互動、打架等等。您必須依照您家的環境自行設定調整。

三、每餐餵食的方式，是讓兩隻貓彼此看得見對方，但是又不至於引起爭鬥的距離，在這裏放上兩隻貓的食物，同一個時間放下食物，並且同一個時間把食物和碗都收走，讓貓咪在吃東西的時候可以看得到對方，也可以聞得到對方的存在，這樣慢慢地做，會讓貓咪把對方和食物產生了關聯。

四、把兩隻貓餵食的距離逐漸縮短，每次移動的距離不要太多，五公分就足夠了，每移動一次，就需要在那個地點餵食多日，直到您確認兩隻貓在吃東西的時候一點壓力也沒有，您才可以再拉近五公分距離。

五、如果移動後貓咪不太願意吃，或是出現任何不安、躁動、哈氣、咆哮、甚至攻擊的時候，那代表您操之太急了，請退回到之前沒問題的地方再開始訓練。

六、一直縮短距離到兩隻貓可以快碰到一起，並且安心地吃自己的食物。

在操作這些的過程中，當與其中一隻貓獨處時，學習忽略貓咪的存在，只有在兩隻貓見面的時後，您才會對這兩隻貓比較好，比較關注牠們。所以，準備兩隻貓的零食，每當兩隻貓互相靠近柵欄時，就分別在兩邊撒牠們喜愛的零食。這樣會讓貓咪產生希望見到對方的慾望，因為當對方不存在的時候，你不和牠互動，也沒有零食，但是當對方出現的時後，牠會得到你的關注，並且可以吃到好吃的零食。

接下來就是觀察，當您觀察兩貓的互動關係已經穩定時，就可以把柵欄打開，讓兩隻貓接觸了。要注意的是，這時候你仍然要維持之前的做法，不單獨對其中任何一隻貓有任何特別的關注或是給食，唯有兩隻貓同時出現在一起見面的時候，才會對牠們產生關注，並且進行餵食。

如果牠們出現大架的行為，要停止餵食，只有當友好相處的時候才會給牠們餵食，這樣長期下去牠們便會慢慢熟悉並接受對方，打架的次數也會明顯的得到改善，或者是完全杜絕了這種情況。

延伸閲讀：想帶喵星人外出散步？貓奴必學這6個要訣 讓牠適應貓籠是第一步

+ 17

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】